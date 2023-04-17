比郵局領6000誇張！辦護照見排隊人潮「等4小時」：是逃難嗎
國境解封已經超過半年，大家還是爭相出國遊玩！一名男子一早前往外交部領事事務局辦護照，結果看到等待人數240人，預計至少等4小時，讓他傻眼直呼「台灣人484都要出國啊？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發文「辦護照有多瘋狂」，表示他一早去辦護照，看到「排隊人潮已排到外面」，現場電子螢幕上則顯示「目前號碼1005，等待人數240，預計等待時間4小時」，驚呼「台灣人484都要出國了啊？我看現在來的人應該要等到下午了吧」。另外，他也補充，自己的護照之前就辦好了，是家裡有人要出國，結果護照不見。
網友紛紛留言，「逃難了」、「要準備暑假出去玩了阿」、「大家都很窮，都不國旅了」、「要準備暑假出去玩了」、「逃離台灣嗎」、「現場排就是這樣」、「報復性旅遊啊」、「逃脫台灣？」、「上禮拜等600個」，還有人透露，「這人數算少了，我前陣子等待人數2000多人，等待時間10小時」。
也有不少人吐槽，「請旅行社代辦不就好了」、「有一種東西，叫預約」、「有預約就不用等很久」、「找旅行社代辦就好了，在公家機關排隊簡直浪費時間」、「去冷門的縣市辦，超級快，20分鐘搞定」、「有一種超快一小時搞定的」、「可以課金，就會快」。
根據交通部觀光局統計，今年2月出境人數為65萬2943人次，其中又以日本25萬1909人次最多，其次則是中國大陸6萬2727人次，排名第3的則是香港5萬2780人次，緊接的是南韓4萬9440人次、泰國4萬4915人次及越南4萬1121人次。今年1月到2月累計境人數為已有134萬9417人次。