面試後慘收感謝函！她「1動作」結局逆轉 過來人喊：確實有用
積極也是項重要特質！一位民眾拿到教師證並結束小學實習後，深刻體認自己不適合這個工作，於是決定暫退教育界，多方嘗試其它領域，不幸的是面試完夢想公司後收到的卻是張感謝函，她難過之餘也開始反思，並多做出「1動作」，沒想到因此順利入職，發上網後引起討論，不少具相同經驗的網友同意「真的有用」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO在Dcard中發文，說明自己找了間夢想中的公司投履歷，雖然行業與所學幾乎無關，但她頗感興趣，且面試過程及學經歷都非常不錯，令她信心滿滿，豈料事後卻收到一封代表未錄取的感謝函。難過之餘她決定去信詢問未錄取之原因，而公司方對此相當重視，說明是顧慮到新鮮人可能會做不久，但看到她的積極度就決定錄取了，原PO開心表示「希望可以鼓勵到正在找工作或被發感謝函的人」。
文章發出後引起討論，部分人認為「恭喜！我以為會有這種現象是因為正取放棄所以往下遞補」、「通常都是因為正取的不來。他發信應該是一起發，然後正取的可能決定去別家薪資更高的，人資不想再找人面試、既然有人這麼想來就來吧」；部分人則認為「積極」就是部分主管看中的特質，多做這一步確實有用「之前問主管為何錄取我，她說我是唯一一個打電話去詢問的人，她覺得她需要的就是積極的人，就這麼剛好對到她的期望」。
不少也因多做一步而得到工作的人留言：「我是有面試後都沒收到通知，所以主動回信詢問並感謝貴司給予此次面試機會，當晚就收到老闆回覆約隔天二面，說明原本職缺已找到合適人選，問我有沒有要去別單位的意願，於是我就進去該公司」、「我現在這份就是！原本看到系統信未錄取很難過，但還是寫了一封制式的感謝信給人資。後來發現原來是筆試沒過只差一分！覺得超級嘔就以訣別的心態再寫了一封信，結果人資說主管看了之後決定讓我進下一關，光速完成後續的面試流程後就順利錄取啦」、「我也有2、3次這種經驗」。