澎湖新地標「城前鮮蚵精」！造型太前衛 數千人瘋喊：想朝聖
每年澎湖都會舉辦國際海上花火節，今年將在4月20日盛大登場，許多民眾紛紛開始規劃前往當地觀光，飽覽海天一色的風光。而澎湖當地景點更是多到數不清，包含雙心石滬、風櫃洞等等，不過最近又有一個新地標爆紅，一個「城前鮮蚵」的雕像因為造型太前衛，在網路上引爆關注，更有不少人開始打算前往現場朝聖。
記者潘毅/綜合報導
原PO在臉書社團《沿著菊島旅行-澎湖資訊網》貼出一系列照片，為當地城前社區所設立的「巨型鮮蚵」雕像，是一個白色短捲髮女性鮮蚵精，佇立在上方比出讚以及YA的手勢，背後則還有另一個尺寸較小的鮮蚵站著開懷笑。
由於這個雕像造型實在太過前衛且有趣，瞬間吸引上千位民眾留言回應「超有喜感，維納蚵的誕生」、「為了這個鮮蚵精，我今年一定回去」、「竟然可以可愛又莊嚴」、「好可愛的蚵仔」、「看起來很好吃，跟靈芝草人一樣XD」。
當地民宿《澎湖傑克家族民宿》洪小編也透露，這個城前社區的牡蠣精雕像，是最近才放在這個觀光碼頭的，而過去還沒有這個雕像時，碼頭平時遊客不算多。此次這個雕像在網路上爆紅，還結合了當地鮮蚵的文化，或許在未來不久後，就會成為當地知名地標，帶來無限商機。
【本文獲臉書粉絲團《澎湖傑克家族民宿》授權】