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BLACKPINK Rosé緋聞男友姜棟元是暖男！曾照顧台灣人　獨家幕後曝

▲BLACKPINK成員Rosé傳出跟姜棟元（右）交往。（圖／翻攝Naver電影、Rosé IG）
▲BLACKPINK成員Rosé傳出跟姜棟元（右）交往。（圖／翻攝Naver電影、Rosé IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓女天團BLACKPINK成員Rosé今（17日）爆出跟姜棟元交往，Rosé公司「YG娛樂」的回應「沒承認也未否認」，讓這一對緋聞男女主角成了今日網民討論的話題，「姜棟元」名字也是目前熱搜關鍵字。事實上，姜棟元跟玄彬、孔劉、蘇志燮是「南韓四大公共財」；姜棟元曾訪台宣傳電影《宅配男逃亡曲》、連線台灣記者宣傳《屍速列車：感染半島》，私底下是個幽默風趣的暖男。

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▲BLACKPINK成員Rosé（前排左）跟姜棟元（前排右）傳出戴同款項鍊和外套、一同出席聚會，進而爆出2人交往消息，「YG娛樂」對此也未否認，掀起討論。（圖／翻攝Twitter）
▲BLACKPINK成員Rosé（前排左）跟姜棟元（前排右）傳出戴同款項鍊和外套、一同出席聚會，進而爆出2人交往消息，「YG娛樂」對此也未否認，掀起討論。（圖／翻攝Twitter）
姜棟元是南韓非常知名的演員，他的韓國維基百科上更被標註「韓國人喜歡的電影演員」，他曾跟Rosé隸屬「YG娛樂」，今年開始在南韓無經紀公司，目前是美國「Creative Artists Agency」旗下藝人。他除了接替孔劉擔任《屍速列車》續集男主角；去年參與榮獲坎城影展「金棕櫚獎」的日本名導是枝裕和執導電影《嬰兒轉運站》，片中跟坎城影帝宋康昊、IU飆戲，知名度再攀升；今年3月更傳出要和全智賢拍攝電視劇《北極星》，消息連全智賢的婆婆都為之瘋狂，魅力可見一斑。

姜棟元曾在2018年首次訪台宣傳電影《宅配男逃亡曲》，當時他一心只求把工作做好，未安排多餘的旅遊行程，當時《NOWnews今日新聞》記者等待訪問時，見到姜棟元在場外遊走，絲毫不在意路人眼光，台灣片商就透露：「因為他一整天下來做了不少訪問，正在喘氣休息。」而姜棟元也比訪問預定時間提早入場，得知有記者會晚到，他坦言沒關係，堅持等全員到齊再開始工作。

當時姜棟元受訪時，見到其中一位記者滿頭大汗，主動關心詢問對方需不需要面紙，幽默表示視線全被對方臉上的水給吸引，等到記者擦完臉上的汗水，他才繼續接受訪問。姜棟元溫暖事蹟不只一樁，當時訪問共有4名記者，但有一位記者遲遲沒發問，最後才提出題目，姜棟元當下就說：「我還在想她什麼時候要問問題，現在終於問了！」從言行舉止可發現姜棟元體貼的一面。

姜棟元身高186公分，雙腿足足有112公分長，蹺腳時雙腳腳底都會緊貼地面，「獨特坐姿」當時在南韓掀起討論；在《宅配男逃亡曲》訪問結束後，記者好奇詢問該坐姿，姜棟元大方重現動作，更解惑網友的疑問，他說：「我也不知道，我媽也會這樣勾腳。」自己也不敢置信有柔軟筋骨，十分幽默。

事實上，韓星來台時，記者往往只能依照經紀公司規定的訪綱「照著問」，只要出現紙上以外的內容，發言被擋還算小事，最糟糕的情況則是訪問「直接被中斷」；姜棟元不僅能不照規定走，甚至加碼展現私下一面，對私人問題有求必應，令當時不少記者刮目相看。

到了2020年6月，姜棟元為了宣傳主演的《屍速列車》續集《屍速列車：感染半島》，再次接受台灣記者訪問，但當時因疫情關係無法來台，採用線上方式會面媒體，姜棟元未等台灣記者提問，率先表示：「台灣的狀況（指疫情）還好嗎？」待記者回覆完，他再說：「對吧！聽說台灣有比較好了！」忙工作之餘，不忘關心各國要事。

人高馬大的姜棟元，也幽默表示什麼都不怕，但最怕的就是蜘蛛，笑說：「很奇怪，超過6隻腳的就會覺得可怕。」而比起活屍，他也認為險惡的人性、疾病及意外，都勝於活屍給人的恐懼。

姜棟元現今42歲，曾跟台灣記者透露因忙於工作，忘記自己邁向4字輩，也表示近年體力下滑，從19歲出道開始就在拚事業，感嘆沒有休息時間，也沒有校園的有趣記憶，「我都做了什麼啊？好像只有工作的回憶。」而他也鮮少傳出緋聞；今被爆出熱戀BLACKPINK成員Rosé，兩人相差16歲掀起話題，「YG娛樂」對此只表示：「這是藝人的私事，很難確認。」

網友對於姜棟元跟Rosé傳緋聞，認為他們都是成年人，知道自己在做什麼，況且又不是結婚，毋須大驚小怪，甚至有人說：「雖然大女生16歲，但對方可是姜棟元耶！」覺得男方形象好，非常支持他們在一起，希望反對的網友以平常心看待此事。

▲姜棟元。（圖／NOWnews資料照）
▲姜棟元2018年首次來台。（圖／NOWnews資料照）
▲姜棟元撂中文問候觀眾。（圖／車庫娛樂）
▲姜棟元是《屍速列車：感染半島》男主角。（資料圖／車庫娛樂）
▲李貞宇發文，支持媳婦全智賢跟姜棟元拍戲。（圖／Naver新聞）
▲姜棟元相隔19年再拍電視劇，女主角外傳是全智賢，消息讓全智賢的婆婆李貞宇陷入瘋狂、激動發文。（圖／Naver新聞）

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