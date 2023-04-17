達美樂要賣便當？有菜有肉129元 必勝客「披薩炸雞4爽餐」149元
達美樂也要賣便當？披薩業者達美樂推出「MyBOX」全新美式餐盒，主打個人披薩加2款副食有菜有肉129元起；必勝客4/28前平日個人比薩4爽餐，「比薩+烤雞+甜點+飲料」也只要149元。
記者蕭涵云/綜合報導
達美樂「MyBOX」美式便當，129元起即可擁有主餐加副食，包括道地美國、夏威夷、海鮮、加州 BBQ雞肉、超級豪華、超級墨西哥共6款人氣披薩口味可任選，或美式起司、壽喜燒牛柳、超級墨西哥3種口味捲餅擇1，每盒可搭配2種副食或甜點，有蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球及隱藏版焗烤蔬菜盅共5款可選。
業者透過市調發現，不少消費者不喜披薩厚厚餅皮，因此在達美樂「MyBOX」使用獨家手作拍製餅皮，希望以少油清爽的鬆軟口感，討消費者喜愛，積極進攻獨食市場。
另一家披薩業者必勝客，則早已提供多元個人餐點選擇，近期全台門市更於4/28前，平日週一至週五，祭出個人比薩4爽餐優惠，「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元，好料包括個人比薩 1 個（夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1）、副食 1 份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點１份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐。