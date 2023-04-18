三媽「大腸臭臭鍋」悄漲！他結帳驚：要150了 幼時價格引共鳴
萬物都在悄悄漲價！三媽臭臭鍋主打平價鍋物，是許多民眾嘴饞時的小確幸，一位網友近期入店用餐，結帳時才發現漲價了，同個品項上個月要價140元，這個月卻悄悄漲至150元，令他大嘆「怎麼漲那麼兇」，引起眾人討論，有人更回憶童年，發現當時一鍋僅要80元。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，表示偶爾會去三媽吃大腸臭臭鍋慰勞自己，他回憶起第一次消費時價格約在120元，上個月去吃時已調漲至140元，而這個月去時更不得了，短短一個月的時間內又漲10元，售價來到150塊，「照這個漲勢下去，我怕三媽最便宜的品項會破200」，「印象中這輩子物價漲幅沒這麼快過，記得小時候物價，以吃的來說，都是好幾年才一漲」，「反觀這一年物價，己經到了一年數漲了」。
該文引起不少網友共鳴，提到幼時的三媽鍋物價格更是感嘆「我第一次吃三媽好像是80…有人跟我一樣嗎」、「我這邊還是140」、「我小時候吃三媽，最便宜的才79...」、「遲早的事，連雞排都可以100了」、「三媽原來這麼便宜XDDD」、「漲得很兇很有感」、「小港的已經超過150了」。
事實上，三媽臭臭鍋在2022年10月就已調漲價格，表示因原物料不斷飆漲無法負荷，最終只能持續調整，大腸臭臭鍋從2003年一鍋80元，調至如今一鍋150元，而茄紅蕃茄鍋更是逼近200元。