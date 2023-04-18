麥當勞極選「新G堡」端帕瑪森起司醬 早餐回歸「雙層麥香魚」
喜愛Cheese的民眾有口福了！麥當勞發表「Signature極選系列」新G堡，4/19開賣全新「帕瑪森主廚鷄腿堡」，除了端出「乳酪之王」帕瑪森乾酪，製成的濃郁帕瑪森起司醬，並以「Buttermilk酪乳醃製」原塊鷄腿。同時宣布早餐限期回歸「雙層麥香魚」；歡樂送滿額即贈薯條或大麥克款暖心文件夾。
記者蕭涵云/台北報導
台灣麥當勞全新Signature極選系列，找來廚佛瑞德 Fred 發表「帕瑪森主廚鷄腿堡」，並邀請現任意舍酒店廚藝總監江定遠，分享這次使用的「Buttermilk酪乳醃製」。他提到在製作奶油的過程中利用脫脂技術，把乳清和乳脂分離，而乳清經過發酵後產生的微酸口感，成為美國南方媽媽們醃製雞肉的秘方，經油炸後炸雞會格外酥脆，鮮嫩多汁。
麥當勞「帕瑪森主廚鷄腿堡」便採Buttermilk酪乳醃製原塊鷄腿，3道裹粉、2段酥炸，並佐以「乳酪之王」帕瑪森乾酪製成的帕瑪森起司醬，挑戰Cheese濃郁程度，將於4/19～5/23（或售完為止），期間限定販售；同時間早餐「雙層麥香魚」也期間限定回歸。
「麥當勞歡樂送」4/19～5/23最新活動，APP或網路訂餐，單筆消費滿350元，即隨餐附贈「暖心文件夾」乙個，有薯條及大麥克兩款，隨機發送。並攜手可口可樂推廣「騎士禮遇」，4/19～5/9出餐尖峰時段1小時，每日中午11點至12點及晚間6點至7點，贈送「bonaqua怡漾無標籤鹼性離子水」給到麥當勞餐廳取餐的歡樂送、Ubereats、foodpanda外送夥伴。
另外，肯德基則大推21組餐點下殺51折起，今起爽吃14天到勞動節，包括雞塊、脆薯「加1元多1件」，蛋撻套餐均一價66元，咔啦雞腿堡個人套餐109元起；摩斯漢堡APP「安心取溫馨送」也有獨家優惠，包括蒟蒻禮盒「買10送10」、摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯優惠價660元等。