牛仔褲退流行了？日韓年輕人「改穿1單品」 主因曝：舒適度有差
時尚流行的世界瞬息萬變，甚至每過幾年就會出現輪迴現象，一些舊款的服飾再度引發風潮。不過就有部分民眾觀察到「台灣街上穿牛仔褲的人似乎少很多，甚至連日、韓兩地的年輕人也都沒再穿，是不是退流行了？」問題也掀起熱烈討論。
記者潘毅/綜合報導
原PO於論壇PTT上提出疑問，他觀察到最近街頭上年輕人穿牛仔褲比例越來越低，特別是男性，很多都改穿較為寬鬆的工作型休閒褲，「牛仔褲剩下女生提臀緊身，跟工作需求的外籍移工在穿，比例越來越少了」，讓他更不禁好奇「大家是否有發現這現象？」
疑問曝光後，隨即引出許多人認同喊「以前是木村、冠希帶動牛仔褲潮流，現在韓國歐巴都穿緊身縮口七分褲」、「現在韓國歐巴都改穿寬版了，要修身也有縮口棉褲可以穿」、「穿棉褲運動褲比較舒服」、「牛仔褲舒服度輸瑜珈褲、棉褲，修身效果又輸縮口褲，被取代了」、「牛仔褲超難穿又悶熱，過氣好幾年了」、「主要是台灣很熱吧，有其他選擇就不用」。
不過也有另一群鄉民提出其他層面看法，「單寧喇叭褲又流行回來了，看女性穿搭比較準」、「我們工業區還是一堆人穿」、「是因為認真做牛仔褲的廠商越來越少，然後又很貴」、「除了正裝，幾乎都穿牛仔褲出門，好搭又省事」、「我這不少人穿阿，我目前住東京」、「美國一堆大明星在穿，身材好的人才有辦法駕馭」。