日營養午餐吃「整隻蟹」！台灣吃「臭雞腿」　轉學日本台媽揭關鍵

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日前，溫芳瑜在臉書貼文分享台日兩地學童營養午餐差異，寫到「到底是什麼樣的食物，能夠讓每天為了難吃的營養午餐而愁眉苦臉的瘦小孩，開開心心的跟我報告今天又吃了兩大碗？」原來她小孩在台北上小學時，曾抱怨營養午餐很難吃，「雞腿有腥臭味，拜託我寫聯絡簿跟老師說讓他不用吃雞腿」。
溫芳瑜說，她曾親自到兒子唸的台北國小學校吃營養午餐體驗，當天台灣菜色是「炸魚柳、炒小松菜、炒蛋洋蔥紅蘿蔔絲、白蘿蔔湯」，評論說「以一餐60元而言，並沒有出乎意料的不好，但也只是能夠填飽肚子的食物」。
「後來兩個兒子轉到東京的公立小學就讀。他們每天都跟我說學校的給食根本就是人間美味，實在太好吃了！」溫芳瑜分享日本學校營養午餐一日菜色，是「麵包、炸竹莢魚、青菜玉米濃湯、牛奶」，也會變換「麻婆豆腐、比薩、乾咖哩、中式炒冬粉、義大利麵」餐點，甚至偶有地方特別餐，能吃到一整隻紅松葉蟹。
溫芳瑜認為，台日營養午餐最關鍵差異在於午餐費用結構，「以前在台北市國小一餐是60元（自付，包含食材和其他費用），日本的學校我們居住的區域高年級一餐是295日圓（約新台幣67元），這只有食材的費用，其他水電人事設備等費用都是政府全額負擔，我們居住的區域連這295日圓自付額都由政府吸收，等於完全免費吃營養午餐。」
貼文一出引發網友熱烈討論，有網友感嘆「錢的力量」，溫芳瑜回說「對啊，所以政府的補助和預算政策是非常重要的！」網友們也紛紛留言「那一整隻蟹雖然不是天天有但真的是羨慕死」、「這麼想 台灣人 還是太過包容」、「原來日劇《Chef～三星級營養午餐～》演的都是真」、「突然也想讓我的孩子也去日本讀書了」、「唉，每天看著骨瘦的女兒剩著午餐廚餘回家卻叫肚子餓，真的很生氣又很無力」。
也有網友認為「台灣營養午餐的問題不在於費用，而在於主管機關食古不化，硬性的法規限制成長。營養午餐的廠商被要求要用招標的，不是關係標、就是低價標，費用還被限制。如果營養午餐回到一般市場機制，能選優質好吃的廠商，CP值夠高、廠商能活下去，要做到日本那樣並不難。」
不過，也有人為台灣學童營養午餐喊冤，直呼「台灣有厲害的team在推解決方案啊」、「高雄市立學校的學生營養午餐辦的很好，每間學校都有自己的廚房，沒有的話也是學校間搭伙共煮，很少是外包給團膳業者，然後每餐都是營養師調配，每週至少一次五穀米或糙米飯，還有搭配優酪乳或鮮奶做，更不用說偶爾還有石斑魚可以吃，超搶手小朋友很愛！一餐餐費也才46元喔！所以不要用台北市舉例啦！以為全台灣都這樣」。