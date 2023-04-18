豐滿妹擠進地鐵車廂！眼鏡男尷尬站一旁 下秒化身「黑豹」超紳士
各國都會區幾乎都有建設捷運、地鐵來疏散過於密集的上下班人潮，但在尖峰時段，車廂還是常常擠得水洩不通。近期就有一張照片在香港論壇瘋傳引發熱議，因為一位眼鏡哥在擁擠車廂中化身漫威英雄「黑豹」，紳士舉動不但保護自己，也顧及到一旁身材豐滿的女性乘客。
記者潘毅/綜合報導
今（18）日DJ金寶在臉書轉發一張照片，只見圖片中事發時間點疑為上下班的尖峰時段，地鐵車廂已經擠滿了人潮，每個人幾乎都緊貼一起才能勉強搭上這班車，但在靠近車門的地方，卻有一位身材十分豐滿的女子壓線進入，站著車門旁。
尷尬的是，女子旁卻是一位戴著眼鏡的男子，且車廂已經沒有位置可以移動，不過眼鏡哥也當機立斷，效仿漫威英雄黑豹經典的「Wakanda Forever！」手勢，將雙手方在胸口交叉，避免碰觸到灰衣女乘客，造成不必要的誤會。
這張照片近幾日在香港論壇瘋傳，但從車廂配色來判斷，發生地點反而比較像是新加坡或是中國的地鐵車廂，雖然發生地點暫時不可考，但頗具戲劇性的畫面，也引發網路熱議，不少台灣網友也紛紛大讚「懂保護自己」、「男生真的要懂得保護自己」、「眼鏡哥很怕碰到…」、「要學日本上班族，搭地鐵一律雙手上舉」。