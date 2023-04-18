搭捷運不戴口罩被攔！大學生「遭2長輩碎念」超委屈：不是解禁了
台灣正式口罩大解禁，指揮中心宣布自昨（17）日之後，大眾運輸、公共場所全面改為「建議佩戴」口罩，沒戴口罩也能搭車了。不過就有大學生分享，自己解禁當天就沒戴口罩出門，沿路卻苦遭兩位長輩開口碎念，遭遇曝光也掀起關注。
記者潘毅/綜合報導
昨（17）日口罩解禁政策剛上路，一位男大生在Dcard上分享，當天他就不戴口罩出門上學，沒想到在路上時，就先被一位阿嬤開口唸，要他把口罩戴上；而到了捷運站時，還先被警衛攔下，好不容易進車廂內，又遭另一位乘客阿伯又示意，要原PO戴上口罩，接連的遭遇令他超委屈「不是說可以不戴口罩了嗎？我想呼吸阿」。
貼文曝光後，引起兩派爭論，先是有許多力挺原PO的網友回應「就如同在捷運站手扶梯你站左邊，有時就會有人説你應該站右邊」、「我都直接跟對方說政府已經說戶外和公共運輸不用戴口罩」、「現在天氣越來越熱，再戴下去我真的受不了」、「我不戴走在路上都覺得我是異類」、「今天連公車司機都沒戴了，他看到我沒戴好像也很開心」。
然而也有另一些人有不同看法「口罩解封，但許多人還是繼續配戴，因為流行性感冒、腸病毒也是存在阿」、「剛改沒多久不是所有人都知道」、「沒疫情前我就戴了」、「戴習慣了，一時反應不過來，但轉個念，就當保護自己也保護別人」。
全球度過了3年多的疫情生活，自昨（17）日起，指揮中心宣布口罩解禁，公共場所，大眾運輸皆不再強制戴口罩，僅剩下「醫療照護機構」、「救護車」等兩場域仍須佩戴口罩。