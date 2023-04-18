BLACKPINK Rosé跟姜棟元「不能談戀愛」有原因！韓媒公開YG真相
南韓女天團BLACKPINK成員Rosé因參加某品牌總監舉辦的派對照流出，被中國媒體以「桌上的菸灰缸有詭異紋路」報導Rosé吸毒，在「YG娛樂」否認喊告後，原以為事件已平息，豈料網友從照片中發現，Rosé的旁邊坐著「南韓公共財」姜棟元，2人談戀愛的傳聞甚囂塵上，「YG娛樂」起初未否認消息，但眼見新聞越吵越大，再出面回應否認Rosé跟姜棟元談戀愛，媒體對於「YG娛樂」罕見的反覆行為，猜測應是跟BLACKPINK的續約有關。
記者陳雅蘭/綜合報導
「YG娛樂」旗下藝人過去只要傳出緋聞，公司幾乎都是以「藝人私生活，無法確認」為由回應外界，這「不承認也不否認」的答覆，已被大眾視為「變相認愛」，包含過去BLACKPINK的Jennie跟BTS的V和BIGBANG的G-Dragon、AKMU（樂童音樂家）的李燦赫跟fromis_9的李賽綸等，「YG娛樂」不是保持沉默作風，就是以「藝人私事，無法確認」給予交代。
這次Rosé跟姜棟元傳出熱戀，「YG娛樂」一開始也是以老樣子回覆，但2人相差16歲的戀情受到全世界討論，甚至還傳出他們可能結婚，逼得「YG娛樂」破例出面「糾正」，否認戀情表示：「在YG娛樂沒有確認事實的情況下，出現了很多揣測，『Rosé的戀愛傳聞不是事實』，懇請協助防止擴散不實內容，謝謝」。
韓媒推測「YG娛樂」顛覆以往做事風格的態度，應與BLACKPINK 8月續約一事有關，「因為現在她們去向尚未確定，YG為了應對敏感話題，所以破例改變立場」。而Rosé跟姜棟元今又因為此事再登上熱搜新聞第3名，人氣可見一斑。
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