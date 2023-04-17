BLACKPINK Rosé熱戀姜棟元「鬧大了」！YG娛樂嚇到出面給長篇真相
南韓女天團BLACKPINK成員Rosé參加某品牌總監舉辦的派對照流出，上週被中國媒體以「桌上的菸灰缸有詭異紋路」報導Rosé吸毒，在「YG娛樂」否認喊告後，原以為事件已平息，豈料今（17日）網友從照片中發現，Rosé的旁邊坐著「南韓公共財」姜棟元，2人戴同款項鍊、外套、談戀愛的傳聞甚囂塵上，「YG娛樂」起初未否認消息，但眼見新聞越吵越大，稍早再出面回應，證實Rosé跟姜棟元「沒有談戀愛」。
記者陳雅蘭/綜合報導
「YG娛樂」表示，正被中國媒體的假報導感到困擾，他們堅持不和解，已蒐證完畢，將對散布謠言者採取法律途徑應對；結果又因為同一張照片，鬧出Rosé跟姜棟元熱戀，「YG娛樂」今一早則表示：「這是藝人的私事，很難確認。」這沒承認也未否認的回應，成了全網討論的話題，也出現「支持」與「反對」Rosé跟姜棟元這對相差16歲戀情的兩派粉絲，討論十分激烈。
「YG娛樂」眼看事情越演越烈，再次出面給予「完整回應」，「在YG娛樂沒有確認事實的情況下，出現了很多揣測，『Rosé的戀愛傳聞不是事實』，懇請協助防止擴散不實內容，謝謝」。
部分網友對於姜棟元跟Rosé傳緋聞，皆認為他們都是成年人，知道自己在做什麼，況且又不是結婚，毋須大驚小怪，甚至有人說：「雖然大女生16歲，但對方可是姜棟元耶！」覺得男方形象好，非常支持他們在一起，希望反對的網友以平常心看待此事。
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