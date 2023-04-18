JanSport驚傳結束代理！台灣官網關閉 粉絲嘆：曾經是國民背包
知名國際品牌JanSport驚傳台灣的品牌代理即將結束！過去許多人在學生時期，都曾背過的JanSport後背包，但近期卻傳出因合約到期，台灣公司結束該品牌代理，連官網都已關閉，消息曝光也掀起許多粉絲感慨喊「曾經是國民背包」。
記者潘毅/綜合報導
今（18）日有民眾在論壇PTT上驚訝發文「Jansport退出台灣了？從小背到大的國民背包，美國JanSport終身保固，真的可以背一輩子，竟不在台灣繼續賣了，這樣以後學生族怎辦？以後能買的品牌又更少了」；而實際點進JanSport Taiwan台灣官方網站，會發現官網已經關閉，並公告「偉盟公司JanSport品牌結束代理，官網關閉，造成不便，敬請見諒!」
不少粉絲得知消息，也紛紛感慨表示「大學真的每天背，就是夾層少了點，還是覺得不錯」、「二十年前第一包，但現在要潮才有人用」、「學生時代的回憶，便宜的包包沒有了」、「以前紅到夜市一堆賣仿的，現在不知道還有沒有」、「小學的時候雙語部小孩都背這，那時候超想擁有一個」、「JanSport包包真的耐用」。
其實早在3月15日，JanSport台灣代理偉盟公司就曾在官網發布結束代理公告，內容寫道「自2023年春季起，為了因應全球市場的快速變遷，我們將於自3月31日起，結束JanSport品牌及商品的代理事務。謹此誠摯的通知所有陪伴JanSport多年的好朋友，更感謝大家多年以來的支持」，並表示自4月1日起，品牌相關售後服務將由新的代理單位承接。