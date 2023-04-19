全聯熟成肉搶上億商機！台人最愛肉品是「它」：牛肉僅排第3
豬肉、牛肉、雞肉是國內市面常見的肉品種類，而全聯透露，根據市場銷售數據來看，肉品排行榜第一是豬肉，再來依次為雞肉、牛肉、羊肉。而全聯與農畜大廠台畜公司，更進一步獨家推出造精品等級的熟成「好欣豬」，3年業績狂翻14倍，今年預估可突破億元。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據全聯福利中心指出，從銷售數據來看生鮮售品排行榜，台人最愛買的第一名為豬肉，再來依次為雞肉、牛肉、羊肉。對此，全聯也搶攻豬肉商機，2019年開始攜手台畜獨家合作，推出精品級的熟成豬肉，僅短短3年業績狂翻14倍。
熟成豬肉「好欣豬」，系列商品包括「好欣豬梅花薄切肉片」、「好欣豬里肌薄切肉片」、「好欣豬腿肉絲」等，創下倍數成長的營收佳績，2019年開賣約350萬元，去年創下5000萬元佳績，一路狂翻了14倍，今年再增加3至5件新品，預估有望破億元。
好欣豬肉品來源為，台東關山獲優良認證的瑞清牧場及永清祥牧場。瑞清牧場創辦人方瑞清指出，牧場採取式水濂片降溫系統，飼料中添加納豆菌、酵母菌等益生菌，無賀爾蒙與藥物殘留，並且導入生產醫學管理，阻止疾病傳播，進行人道飼養。
全聯指出，好欣豬的部分商品皆具備碳足跡標籤，從連年成長的銷售佳績看來，兼具品質與友善環境的商品，也越來越受到消費者重視。