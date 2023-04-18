金融業要用ChatGPT　金管會多管齊下監理、納金檢加強個資保護

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金管會經蒐集國外監理機關對金融機構運用AI立場與規定等資訊，目前國際組織及主要國家金融監理機關對金融機構使用AI多是訂定原則或指引，希望金融機構注意治理、演算法的檢視，還有透明、公平、包容等，可作為金管會法規滾動檢討的參考。
此外，金管會也在調查金融機構應用AI的情形包含ChatGPT，以利評估可能衍生的個人資料保護或資訊安全等風險，並已於今年3月30日發函銀行公會，請其研議納入「金融機構運用新興科技作業規範」的可行性，同時也將持續參考各國作法及目前業者應用狀況，評估是否進行法規調適、訂定規範或指引。
金管會亦將持續關注AI技術的資安風險，在必要時採取適當措施降低風險，並納入金融檢查，加強客戶個人資料保護，對於金融機構導入運用AI技術，蒐集大量客戶資料進行運用分析，金管會未來進行金融檢查時將注意金融機構就客戶個人資料保護的相關控管機制，以避免客戶隱私外洩而引發糾紛，並將與時俱進運用監理科技優化檢查作業，以健全金融機構業務經營。
金融科技發展更易引發數位落差，金管會表示，將持續推動金融業者關注高齡客戶、身心障礙及偏鄉居民等弱勢族群的數位轉型權益，並減輕數位落差問題，未來亦將持續督促金融業者在應用AI技術時充分考慮弱勢族群之需求，並落實公平待客原則，以確保所有民眾皆能享有金融科技帶來的便利。
最後，金管會也透露，目前正在制定未來3年的金融科技發展政策，在政策制定過程中，會將AI技術發展納入考量，並參考各國金融監理機構做法，研議相關具體推動措施，金管會也了解金融業導入AI科技所面臨的挑戰和機遇，將在金融創新、風險控管、消費者保護、資安防護及弱勢族群數位權益等方面持續進行努力，建立友善創新金融環境，協助金融業者在遵循相關法規的前提下，加速發展金融科技，以利國民能在負責任創新的監理下，享受科技進步所帶來的便捷金融服務。