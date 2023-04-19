李多慧回韓國「秒刪台灣IG限時動態」被嗆爆！她深夜大動作反擊了
樂天女孩（Rakuten Girls）「南韓超人氣啦啦隊女神」李多慧（Dahye Lee） 14日首度登板應援，在台話題不斷，也會親切地將球迷在IG標記她的限時動態轉發，豈料近日被眼尖網友發現她一搭上回韓國的飛機，就將台灣的限時動態全部刪除，「限動留不到24小時就消失」引爆爭議。對此，李多慧昨（18）日也大動作反擊這些傳聞，狂發被台灣球迷標註的照片、影片，一直到今（19）日凌晨5點都持續轉發，一連發了99則，似乎在用實際行動向惡意中傷的傳言宣戰。
記者郭佩蓉/綜合報導
近日有球迷在《Dcard》發文，表示李多慧在台灣應援的三天，都會轉發許多被球迷標註的IG限時動態，但16日球賽一結束，所有限動卻消失了，「照理來說限時動態是24小時後才會消失，當天很多未滿12小時的轉發都不見了」，這讓原PO感到非常困惑：「這幾天陸續看到關於她的負面聲浪，真希望她的親民、真誠是真的。」
貼文曝光後，立刻引起論戰，有人認為：「誰不是為了錢上班」、「為錢而已」；不過也有網友替她喊冤：「可能是IG的bug啊」、「李多慧在韓職時就有這樣了，但不是說這樣就不真誠啦，她自己也知道轉發的非常多，所以一個階段就會這樣，不然隔天或是下一個活動又一堆，粉絲看版面也會很痛苦吧，她對粉絲好是有目共睹的，覺得這沒有什麼好質疑的。」
對於外界對她返韓就刪除與台灣有關的限時動態，李多慧昨晚也大動作反擊，在個人IG限時動態不斷轉發被台灣球迷標註的照片和影片，用實際行動來證明自己的真心誠意，替自己平反，也將「假親民、不真誠」的惡意謠言粉碎。