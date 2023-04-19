庭院見「鮮豔小綠葉」落地！近看竟是蟲 內行急喊：要通報
日常生活中，總會在各個角落中看到許多昆蟲，一般民眾沒有特別研究根本不知道其真身，甚至有些看似美麗，其實卻是害蟲！近期就有天母民眾在家裡庭院發現一個小小的「鮮豔綠葉」，近看才發現是昆蟲，更有內行一看急忙提醒「要通報」。
記者潘毅/綜合報導
一位天母民眾在臉書社團《天母幫》上發文，在自家庭院中，看到一個鮮豔綠色的小東西在地面上，上頭還有黃色的斑點，而靠近仔細一看發現是蟲子，忍不住好奇提問「請問這是什麼蟲？」
貼文曝光後立刻有許多內行人疾呼「該清除的龍眼雞」、「是害蟲，水果界的殺手，一定要除滅牠才行」、「美麗的東西都是有害的」。
龍眼雞過去主要棲息於金門縣的龍眼樹上，但於2018年8月時首度出現在台灣本島，其實牠是一種農業害蟲，會寄生於龍眼、荔枝、芒果樹、橄欖樹、梨樹及柑橘科植物棲息取食，吸食樹幹、枝條的樹液，當族群密度太高時會影響植株養分運輸，促使樹勢衰弱、枝條枯乾並使果實品質低劣甚至落果。
且龍眼雞成蟲能夠飛行，傳播速度又快，甚至比荔枝椿象還難纏，因此民眾如發現該蟲或卵塊，請儘速通報防檢局（電話：02-33432064）或地方防疫機關，並提供相關定位資訊，以利及時進行防治作業。