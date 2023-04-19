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歐漢聲豔麗前妻鄭雲燦是女強人！揪陳昊森騎重機　意外擦出愛火

▲陳昊森（左圖）前年遭爆料到鄭雲燦（右圖右）家過夜，歐漢聲（右圖左）大方祝福。（圖／鳳凰網娛樂微博、陳昊森IG）
▲陳昊森（左圖）前年遭爆料到鄭雲燦（右圖右）家過夜，歐漢聲（右圖左）大方祝福。（圖／鳳凰網娛樂微博、陳昊森IG）

記者江芷稜/綜合報導

43歲的歐漢聲（歐弟）和年紀小9歲的前妻鄭雲燦，育有2個女兒，兩岸夫妻不敵觀念差異，前年宣布個性無法磨合溝通而離婚，6年多婚姻告吹，外貌豔麗的鄭雲燦，擁有自己的美妝事業，儼然是個職場女強人，且熱愛騎重機、騎馬，個性外向直率，容易與男性拉近距離，即使離婚依舊桃花不斷，先後跟娛樂圈男神陳昊森周湯豪爆出緋聞。

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▲歐弟和前妻鄭雲燦都熱愛衝浪和重機等戶外運動。（圖／歐漢聲微博）
▲歐弟和前妻鄭雲燦都熱愛衝浪和重機等戶外運動。（圖／歐漢聲微博）
▲歐弟（左）與鄭雲燦結束6年多婚姻。（圖／歐漢聲IG）
▲歐弟（左）與鄭雲燦前年結束6年多婚姻，和平分手。（圖／歐漢聲IG）
來自重慶的鄭雲燦，身高160公分、約45公斤，擁有瓜子臉和水汪汪大眼，外型出眾，父母從事經商，她婚前還是北京知名廣告公司的創意總監、兼職平面模特兒，且傳出年紀輕輕名下就有不動產，女強人形象鮮明，個性冷靜較酷，歐漢聲夫婦曾一起上陸綜《婆婆和媽媽》，他形容老婆外表看起來臉臭，但私下滿好笑的，逗得她杏眼一瞪，他立刻求饒不敢冒犯。

從大陸嫁來台灣，鄭雲燦在網路上經營服飾、美妝事業，偶爾會直播帶貨，和歐漢聲有共同興趣，喜歡一起研究跑車及重機，也熱愛衝浪。歐漢聲爆料說，前妻是外貌協會，如果自己變胖，對方看都不看他一眼，如果變瘦又有型，就會親切問候他「老公，想吃什麼？」鄭雲燦則說老公比較黏，只要回家發現老婆不在，就會瘋狂打電話要她回家。其實在她移居台灣之前，兩人工作相當忙碌，當時他沒有時間照顧妻子，鄭雲燦流產過一次，讓他相當心疼，遂辭去眾多工作，成為居家好男人，無奈婚姻仍不長久。

▲▼鄭雲燦五官深邃。（圖／歐漢聲微博、IG）
▲鄭雲燦五官深邃、外貌豔麗，曾是兼職平面模特兒。（圖／歐漢聲微博、IG）
前年兩人和平離婚，共同撫養孩子，歐弟身材爆瘦，宛如變了一個人，鄭雲燦則與陳昊森傳出緋聞，一起騎重機擦出愛火，但她以嗆辣個性回應新聞，表示和陳昊森只是一起騎車、聊天就傳出緋聞，自己生活只有騎重機、騎馬和照顧小孩，才會被媒體盯上，否認戀愛一事，語氣頗為無奈。不過她年紀尚輕，加上外在、經濟條件都很不錯，尋找第二春似乎也很正常。

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