猴痘「一周激增15例」創新高！症狀判斷、疫苗預約懶人包

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目前台灣僅提供公費施打猴痘疫苗，對象分為暴露前預防(PrEP)、暴露後預防(PEP)兩種，包含與正痘病毒屬之實驗室操作人員、曾與猴痘個案有任何形式接觸者，近6個月內曾有過高風險性行為者等，或匡列高暴露風險接觸者，和有特殊狀況報經疾管署同意者。
📍Q2：猴痘疫苗預約如何登記？
民眾自我評估屬於「近6個月內曾有高風險性行為者」，可至登記平台填寫基本資料，進行疫苗接種前風險與疾病狀況因子評估、選擇接種地點， 即可完成意願登記。
🔎猴痘疫苗接種意願登記平台（點此前往）
📍Q3：猴痘疫苗要打兩劑嗎？
國外目前初步研究資料發現，如能完整接種2劑疫苗，保護力高達8以上，僅接種1劑也有約4成至8成保護力，建議風險族群至少先完成1劑疫苗接種。
📍Q4：疫苗接種方式有哪些、保護力有差嗎？
疾管署表示，目前猴痘疫苗分為「皮內注射」及「皮下注射」；前者是將疫苗淺層注射到表皮和皮下組織之間的真皮，後者是將疫苗注射到皮下脂肪，而皮內注射所需劑量約為皮下注射的五分之一。根據國外臨床試驗文獻指出，兩種接種方式的疫苗免疫力不會有顯著差異，民眾可遵照指示放心施打。
📍Q5：接種猴痘疫苗後多久可以產生抗體？
疾管署說明，猴痘疫苗在接種第一劑後就會產生部份保護力，在施打第二劑後14天可達免疫高峰。若想預防感染猴痘病毒，除了需避免與感染者密切來往，接種猴痘疫苗也是主要方式之一，第二波猴痘疫苗意願登記將開放至5月12日。
🟡猴痘的臨床症狀？
發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。發燒1至3天後出現皮膚病灶，如皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，通常自臉部蔓延至身體其他部位，四肢比軀幹更常見。