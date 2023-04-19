穀雨遇「水逆＋冥王星逆＋木星遇難」！命理師：未來半年有點虐

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第二個轉變則是冥王星逆行的開始，由4月28日至10月13日結束，時間相當長，邱彥龍表示：「因為冥王星走得慢，所以這段時間會有點虐」。當冥王星由水瓶退回摩羯時，猖狂的人會轉為低調，但低調的人會轉為霸氣，暗地小人眾多、暗潮洶湧，所以像抹黑、陷害、鬥爭、恐嚇、掠奪、侵占、暴力等事件會非常多。
邱彥龍提醒，這段時間要擦亮雙眼，遠離小人，離開負能量才是最好的方法，千萬不要讓被他人影響自我情緒。同時，冥王星逆行（4月28日至10月13日）這段時間，男女交往要注意被偷拍或自拍外流，渣男渣女浮上檯面被曝光的機會也很高，要有心理準備，有自我保護意識，才不會人財兩失。
第三個轉變則是木星遇難，由5月1日始至5月6日結束，這段期間幸運的木星突然變為不幸，千萬不要用運氣做事，否則會有大災難，建議這幾天可以閉關獨處，少爭吵、少外出、不談錢，讓自己清淨一些，可以減少憾事發生。
命理專家邱彥龍提醒，「穀雨」期間巧遇冥王星刑太陽，國家領導、地區領袖、政府官員、軍警、大企業家、名人、藝人、直播主都需特別謹慎小心，注意意外與疾病死亡的危險。但有五個星座不受影響，反倒運勢看漲，分別是天秤座、巨蟹座、雙魚座、魔羯座跟水瓶座。