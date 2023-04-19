炸物店公休3天！老闆曝「每年都中教召」　苦主認：快變同學會

穀雨遇「水逆＋冥王星逆＋木星遇難」！命理師：未來半年有點虐

▲穀雨節氣到，雨水明顯增多，命理師提醒接下來將面對「水逆＋冥王星逆＋木星遇難」。（圖／記者陳明中攝）
▲穀雨節氣到，雨水明顯增多，命理師提醒接下來將面對「水逆＋冥王星逆＋木星遇難」。（圖／記者陳明中攝）

家庭消費中心/綜合報導

明（20）日就是春天最後一個節氣「穀雨」，國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，接下來星象將有3大轉變，影響小至個人、大至元首，將共同承載星象變化帶來的運勢衝擊。第一階段是水逆，財富容易被盯上；第二階段是冥王星逆行，小人充斥；第三階段是木星遇難，將有大災難發生。不過「5星座」將不受影響，反而運勢看漲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
命理專家邱彥龍指出，第一階段水逆是4月20日至5月16日，大至國家小至個人，財富將被盯上，容易發生貿易逆差、課稅、補稅等稅務、遺產問題，以及罰款、理賠、還款等錢財糾紛，需要多次溝通協調理性處理，保持心平氣和的心態，正大光明行事，就能無往不利，但如果抱持坑人、偷矇、拐騙的心態，小心倒大楣。

▲原將車停在停車格內，不料竟吃了一張罰單（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲水逆是4月20日至5月16日，要小心吃罰單等錢財糾紛。（示意圖／取自《爆料公社》）
第二個轉變則是冥王星逆行的開始，由4月28日至10月13日結束，時間相當長，邱彥龍表示：「因為冥王星走得慢，所以這段時間會有點虐」。當冥王星由水瓶退回摩羯時，猖狂的人會轉為低調，但低調的人會轉為霸氣，暗地小人眾多、暗潮洶湧，所以像抹黑、陷害、鬥爭、恐嚇、掠奪、侵占、暴力等事件會非常多。

邱彥龍提醒，這段時間要擦亮雙眼，遠離小人，離開負能量才是最好的方法，千萬不要讓被他人影響自我情緒。同時，冥王星逆行（4月28日至10月13日）這段時間，男女交往要注意被偷拍或自拍外流，渣男渣女浮上檯面被曝光的機會也很高，要有心理準備，有自我保護意識，才不會人財兩失。

第三個轉變則是木星遇難，由5月1日始至5月6日結束，這段期間幸運的木星突然變為不幸，千萬不要用運氣做事，否則會有大災難，建議這幾天可以閉關獨處，少爭吵、少外出、不談錢，讓自己清淨一些，可以減少憾事發生。

命理專家邱彥龍提醒，「穀雨」期間巧遇冥王星刑太陽，國家領導、地區領袖、政府官員、軍警、大企業家、名人、藝人、直播主都需特別謹慎小心，注意意外與疾病死亡的危險。但有五個星座不受影響，反倒運勢看漲，分別是天秤座、巨蟹座、雙魚座、魔羯座跟水瓶座。

穀雨要到了！當天快閃躲「7禁忌」　3步驟補滿財氣開大運

穀雨要來了！未來兩周運勢曝　「這生肖」準備旺起來、迎接大財運

不想被偷瞄誰傳訊！LINE一招「客製提醒」：還可消未讀數

比一折貼圖6元還可愛！LINE狂送15組免費貼圖：爽爽用到中秋節

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀