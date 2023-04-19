Netflix「1服務」要收了！25年前靠它起家擊敗對手 不敵時代潮流
影視串流平台龍頭Netflix今（19）日突然宣布，將在今年9月正式結束一項長達25年的「DVD郵寄」服務，早期網飛更是靠著這項服務擊敗市場上其他對手，如今卻仍不敵網路時代的洪流，消息讓許多忠實粉絲有感「時代真的變了」。
記者潘毅/綜合報導
Netflix今（19）日稍早在官方推特上宣布即將關閉DVD.com，並在今年9月29日後，將不再有以郵寄方式寄送節目或電影的實體DVD給訂戶的服務，「令人難以置信的營運25年之後，隨著DVD業務不斷萎縮，我們艱難的決定終止這項服務」。
Netflix在1997年8月29日創立，並在1998年郵寄DVD給顧客，一做就是25年過去，網飛靠著這項服務起家，更大幅搶佔了實體DVD出租店如「百視達」等等的市場，也成功靠這項服務成為出租業龍頭。
不過隨著網路科技迅速發展，Netflix在2007年進軍線上串流服務，到了2009年時，串流就已經成為他們主要的業務，實體DVD也在之後更加的式微，到了2022年，Netflix整體營收約316億美元，但DVD郵寄業務僅占其中1.26億美元，加上近年來串流業務又出現許多競爭對手，所以Netflix選擇結束已過時的起家業務之考量不難理解。