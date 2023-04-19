郁芳開嗆曾格爾「白眼狼」！譏諷：我捐錢讓你爬枕頭山
「登山女神」曾格爾捲入陳姓富商的婚姻，被控引誘對方泡湯，發生親密行為，遭元配岳啟儒一狀告上法院，風波延燒半年，依舊無法平息，雙方各以對話截圖攻防，試圖拉攏輿論，不過陳姓富商發律師信坦承確實有親密接觸，又開始一場新激辯，剛經歷婆婆過世的郁方，也跳出來反擊曾格爾，「我真的很冤耶！我捐錢給她，讓她去爬枕頭山，然後她還說我欺負她？好一隻白眼狼啊！」
記者江芷稜/綜合報導
岳啟儒提告向曾格爾求償200萬元台幣，被對方一口咬定是經濟來源出問題，才會以訴訟索賠，賈永婕、郁方則力挺好友，與曾格爾來回爭辯，雙方唇槍舌劍多日，岳啟儒今（19）日發文抱怨「歸剛ㄟ」，不願再消耗社會資源，希望曾格爾靜待司法判決即可，大家都有自己的事要做，這齣戲沒什麼好演的了。
她極力否認仙人跳，「真的沒有缺200萬，我需要的是公理正義，判決勝訴的賠償金，我會全數捐出」，賈永婕則笑說，自己不該當吃瓜群眾，寧願去做一些對社會有意義的事，結果跟網友討論得起勁，「我就說我要振作，你們這些人害我又沉淪了」。
而前陣子婆婆過世的郁方，被曾格爾指控根本沒捐款，如果有匯款紀錄願意退費，因而被推上風口浪尖，她也跳出來直呼「我真的很冤耶！我捐錢給她，讓她去爬枕頭山，然後她還說我欺負她？好一隻白眼狼啊！」賈永婕也對這一點很傻眼，「我怎麼想都想不透。來嗆我就算了，因為我真的很柔弱，但是居然敢嗆你耶，而且你是捐錢給他的人耶」，姊妹們的逗趣對話，讓粉絲都笑翻了。
而曾格爾不甘示弱，稍後也出示法院庭訊筆錄，裡面記載陳姓富商表示兩人沒有發生性行為，但有隔著毛巾觸摸對方，並聲稱起初相識時，不知情對方已婚，因為陳男與岳啟儒都自稱合作夥伴關係，才會讓她誤入陷阱。雙方對出軌一事的認知，顯然有很大差異，真相仍待法院判決出爐。