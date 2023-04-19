梁云菲私密片遭外流！認「真的很害怕」籲勿散播　男主角身分曝光

郁芳開嗆曾格爾「白眼狼」！譏諷：我捐錢讓你爬枕頭山

▲曾格爾（左圖）否認收到郁方的捐款，讓她忍不住開嗆對方是白眼狼，「我捐錢讓她去爬枕頭山」。（圖／翻攝自曾格爾、郁方FB）
▲曾格爾（左圖）否認收到郁方的捐款，讓她忍不住開嗆對方是白眼狼，「我捐錢讓她去爬枕頭山」。（圖／翻攝自曾格爾、郁方FB）

記者江芷稜/綜合報導

「登山女神」曾格爾捲入陳姓富商的婚姻，被控引誘對方泡湯，發生親密行為，遭元配岳啟儒一狀告上法院，風波延燒半年，依舊無法平息，雙方各以對話截圖攻防，試圖拉攏輿論，不過陳姓富商發律師信坦承確實有親密接觸，又開始一場新激辯，剛經歷婆婆過世的郁方，也跳出來反擊曾格爾，「我真的很冤耶！我捐錢給她，讓她去爬枕頭山，然後她還說我欺負她？好一隻白眼狼啊！」

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▲曾格爾表示認識陳姓富商時，不知對方已婚。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲曾格爾表示認識陳姓富商時，不知對方已婚。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲岳啟儒否認仙人跳，並表示獲賠後願意捐出求償金額200萬元。（圖／翻攝自岳啟儒臉書）
▲岳啟儒否認仙人跳，並表示獲賠後願意捐出求償金額200萬元。（圖／翻攝自岳啟儒臉書）
岳啟儒提告向曾格爾求償200萬元台幣，被對方一口咬定是經濟來源出問題，才會以訴訟索賠，賈永婕、郁方則力挺好友，與曾格爾來回爭辯，雙方唇槍舌劍多日，岳啟儒今（19）日發文抱怨「歸剛ㄟ」，不願再消耗社會資源，希望曾格爾靜待司法判決即可，大家都有自己的事要做，這齣戲沒什麼好演的了。

她極力否認仙人跳，「真的沒有缺200萬，我需要的是公理正義，判決勝訴的賠償金，我會全數捐出」，賈永婕則笑說，自己不該當吃瓜群眾，寧願去做一些對社會有意義的事，結果跟網友討論得起勁，「我就說我要振作，你們這些人害我又沉淪了」。

▲開心成為白冰冰跨年嗨唱〈First Love〉靈感的賈永婕，以秀出超長美腿的青春短裙辣裝，出席HOGAN 2023春夏新品記者會，再度回應「等冰冰姊cue我」合唱，透露「我可能會抓郁方一起」合唱，「畢竟她可以墊底」，逗樂大家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲賈永婕跳出來力挺好友岳啟儒，多次與曾格爾言詞交鋒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「登山女神」曾格爾近日爆出約已婚富商人夫泡湯過夜，還要求170萬贊助金，對此，女星郁方也透露「暗黑手法」，直呼「遇到詐騙」。（圖／翻攝自曾格爾臉書、郁方臉書）
▲「登山女神」曾格爾近日爆出約已婚富商人夫泡湯過夜，還要求170萬贊助金，對此，女星郁方也透露「暗黑手法」，直呼「遇到詐騙」。（圖／翻攝自曾格爾臉書、郁方臉書）
而前陣子婆婆過世的郁方，被曾格爾指控根本沒捐款，如果有匯款紀錄願意退費，因而被推上風口浪尖，她也跳出來直呼「我真的很冤耶！我捐錢給她，讓她去爬枕頭山，然後她還說我欺負她？好一隻白眼狼啊！」賈永婕也對這一點很傻眼，「我怎麼想都想不透。來嗆我就算了，因為我真的很柔弱，但是居然敢嗆你耶，而且你是捐錢給他的人耶」，姊妹們的逗趣對話，讓粉絲都笑翻了。

而曾格爾不甘示弱，稍後也出示法院庭訊筆錄，裡面記載陳姓富商表示兩人沒有發生性行為，但有隔著毛巾觸摸對方，並聲稱起初相識時，不知情對方已婚，因為陳男與岳啟儒都自稱合作夥伴關係，才會讓她誤入陷阱。雙方對出軌一事的認知，顯然有很大差異，真相仍待法院判決出爐。


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