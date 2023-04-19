台灣米其林三星首做飛機餐！頤宮攜手華航：經濟艙也吃得到

我是廣告 請繼續往下閱讀
頤宮期許能成為機上餐飲的開拓者，提供乘客在經濟艙也能享用三星美食，不只經濟艙餐點美味升級，也為豪華商務艙特別設計不同私房餐點，主廚團隊們經過無數次溝通與試菜，才完美復刻頤宮三星美味，同時秉持雙方待客如賓精神，讓全球旅客們領略台灣頂級美食之魅力。
君品酒店頤宮中餐廳5度拿下米其林三星殊榮，並以紮實的粵菜融合川菜、台菜廚藝技法，勇於在傳統菜色中創新滋味。行政主廚陳偉強為華航打造的機上餐「高空三星私房食藝」，不僅是頤宮常客青睞的經典私房粵菜，更是主廚兒時記憶中的美味。經濟艙將推出的「薑蔥滑雞煲飯」，是款道地的廣東佳餚，雞肉鮮美滑嫩，以薑、蔥爆香，噴香米飯淋上主廚特調煲飯醬汁，雞滑味濃，香氣十足。
豪華經濟艙主菜則為「荷葉臘味蒸雞飯」，將飄香四溢的臘肉、細嫩多汁的雞肉、彈牙的糯米飯與冬菇等佐料精華，包進清香的荷葉中，米粒浸潤著臘味的香氣與油脂，甘香味美。至於高檔的豪華商務艙，前菜匯聚「糖芋頭」、「口水雞」、「香滷蓮藕」及「陳醋蘿蔔」，皆是精緻費工的餐食。
主菜則提供兩款廣式湯麵餐點，包含「芋頭鴨絲米粉」與「蝦籽雲吞撈麵」，依季節更迭替換。「芋頭鴨絲米粉」融入台灣在地食材，以芋頭取代原有雪菜的創新之作，用鴨架骨熬煮鮮甜高湯，搭配蝦米、香菇及油蔥酥爆香堆疊的香氣；至於「蝦籽雲吞撈麵」，每顆餛飩裡滿滿甜美蝦仁，用料紮實，配上口感Q彈的麵條，及熱騰騰的美湯，十分療癒身心。另還有甜點「腐竹薏米糖水」，與點心「酥皮焗叉燒包」。
至於7-ELEVEN則是即起與星宇航空聯名推出一系列西式餐點，包含「美式紅醬BBQ肉丸餐」，選用肉質軟嫩帶勁的牛肩背製作牛肉丸，以美式煙燻醬燒烤，搭配以牛肉與蔬果炒製的完熟番茄肉醬、鋪上滿滿起司；另一款為「美式爆汁熱狗堡」，軟法麵包堡夾著熱狗並撒滿紫洋蔥和爽脆酸黃瓜，一口咬下肉香與櫸木煙燻風味滿溢。