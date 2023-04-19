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18歲妹放屁太用力！「子宮竟掉出陰道」　完整病因曝光了

▲日前一名外國女子在TikTok上爆紅，因為她拍下影片透露，自己曾用力放屁後，忽然覺得內褲裡多了一包東西，結果才發現竟是自己「子宮掉出陰道」。（示意圖／與文中當事人無關，取自 photoAC ）
▲日前一名外國女子在TikTok上爆紅，因為她拍下影片透露，自己曾用力放屁後，忽然覺得內褲裡多了一包東西，結果才發現竟是自己「子宮掉出陰道」。（示意圖／與文中當事人無關，取自 photoAC ）

記者潘毅/綜合報導

日前一名外國女子在TikTok上爆紅，因為她拍下影片透露，自己曾用力放屁後，忽然覺得內褲裡多了一包東西，結果才發現竟是自己「子宮掉出陰道」，而就醫後也成功找出完整病因了。

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一位18歲外國女子蘿倫（Lauren K.）在TikTok上發片表示，在去年夏天的某個晚上用力放了一個屁，然而解放完之後，她卻覺得內褲裡有異物感，就感覺像裡面多了一顆雞蛋或是網球，她甚至以為自己不小心排泄在內褲裡了。

當下蘿倫也走向廁所進行檢查，卻發現下體多了一塊肉色物體，第一直覺更以為「自己長出男性生殖器」，外型有點像粉色海參，而她也立刻上網找尋是否有人出現過相似症狀，才驚覺可能「子宮脫垂」，子宮掉出陰道出來。

▲蘿倫（Lauren K.）分享自己因為放屁，導致「子宮掉出陰道」的驚奇遭遇。（圖／TikTok）
▲蘿倫（Lauren K.）分享自己因為放屁，導致「子宮掉出陰道」的驚奇遭遇。（圖／TikTok）
隔天早晨，蘿倫也請父母帶她前往醫院檢查，醫護檢查後證實了確實就是「子宮脫垂」，並幫她恢復原樣且同時檢查。事實上「子宮陰道脫垂」是因子宮的韌帶及陰道頂部變弱，導致其並塌陷到陰道管中，比較好發於5、60歲的年長者或剛懷孕、生產完的女性。

不過蘿倫才年僅18歲、也沒有生產過就出現此症狀，有些罕見，因此醫院也進行詳細檢查，才發現她患有腸激躁症（irritable bowel syndrome），出現慢性便秘的問題，導致骨盆腔底部鬆弛，才意外造成「子宮脫垂」。

而針對子宮脫垂，其實預防更重於治療，臺北市立聯合醫院網站就指出，可以透過飲食：多攝取蔬果與水分以提防便秘發生。生產過與年紀較大的婦女平時要多練習凱格爾運動。或是膝胸臥式：患者自己取跪姿，以膝及胸貼於床墊上，大腿與小腿的角度90 度，這種姿勢可矯正子宮位置，每日可做2-3 次，每次15 分鐘左右。最好能在臨睡前做一次，因為這樣可以保證睡眠時子宮經常處在比較正常的位置，對整個骨盆腔的血流極有幫助。


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