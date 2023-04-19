18歲妹放屁太用力！「子宮竟掉出陰道」　完整病因曝光了

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當下蘿倫也走向廁所進行檢查，卻發現下體多了一塊肉色物體，第一直覺更以為「自己長出男性生殖器」，外型有點像粉色海參，而她也立刻上網找尋是否有人出現過相似症狀，才驚覺可能「子宮脫垂」，子宮掉出陰道出來。
隔天早晨，蘿倫也請父母帶她前往醫院檢查，醫護檢查後證實了確實就是「子宮脫垂」，並幫她恢復原樣且同時檢查。事實上「子宮陰道脫垂」是因子宮的韌帶及陰道頂部變弱，導致其並塌陷到陰道管中，比較好發於5、60歲的年長者或剛懷孕、生產完的女性。
不過蘿倫才年僅18歲、也沒有生產過就出現此症狀，有些罕見，因此醫院也進行詳細檢查，才發現她患有腸激躁症（irritable bowel syndrome），出現慢性便秘的問題，導致骨盆腔底部鬆弛，才意外造成「子宮脫垂」。
而針對子宮脫垂，其實預防更重於治療，臺北市立聯合醫院網站就指出，可以透過飲食：多攝取蔬果與水分以提防便秘發生。生產過與年紀較大的婦女平時要多練習凱格爾運動。或是膝胸臥式：患者自己取跪姿，以膝及胸貼於床墊上，大腿與小腿的角度90 度，這種姿勢可矯正子宮位置，每日可做2-3 次，每次15 分鐘左右。最好能在臨睡前做一次，因為這樣可以保證睡眠時子宮經常處在比較正常的位置，對整個骨盆腔的血流極有幫助。