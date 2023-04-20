台南猛鬼飯店爆紅！住1晚僅218元 網路「真實評價」曝光
經常我們住任何飯店或者民宿，進門前總是會習慣敲門問候，不知道飯店有沒有發生任何事故意外，深怕對那些好兄弟有所冒犯。然而，近日就有網友分享自己帶兒子入住台南的一家飯店，不僅地理位置超好，價格也相當便宜，而事後才發現自己住到「台南傳說中的猛鬼飯店」，引起網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書「爆廢公社」貼文指出「這週末因為要回台南母校補辦畢業證書，所以帶著兒子入住這間有名的猛鬼飯店，費用很便宜，房間浴室超大也很乾淨，我跟兒子幾乎一覺到天亮，完全沒有任何異狀.......」只見貼出的照片，該房間格局其實與大部分飯店大同小異，不過其浴室空間大到讓人不敢相信！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哭啊！浴室比我租屋房間還大是怎樣」、「浴室比我房間還要大，這很扯」、「很便宜是多少啊？」、「這間在地人都知道吧，不過生意還是不錯啊，太便宜了」、「這浴室比房間大我真的要笑死」、「這間沒什麼啊，出差好幾次都睡這間」、「我上次去住，真的沒發生什麼事，覺得整體還行啊」、「便宜又好睡，我個人覺得省旅費超適合」。
而《NOWnews》記者循線找到該飯店，隨機選擇今天入住、明天退房，沒想到最便宜能訂到的房間竟然一晚只要218元，超便宜房價令人不敢相信！至於其他房型價格區間大約599至995元，對比許多民宿跟飯店來說，實在相當便宜，且該飯店地理位置絕佳，反而成為不少出差人士、背包客的首選，在Google評價上以「超便宜房價」、「地理位置太好」兩點成為最多人讚賞的評論。