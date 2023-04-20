于美人參選立委！國外明星也愛闖政治圈　「他」一路當到總統

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成長於美國北部小鎮的低收家庭，成年後第一份工作是體育電台頻道的播報員，甚至一度出演好萊塢電影，直到1950後期從電影圈，進入電視節目演員及主持人，至少演出超過50部電視劇，最後一次演藝事業的演出為1964年，1966年當選加利福尼亞州州長，1980年贏得美國總統大選。
加利福尼亞州前州長「阿諾·史瓦辛格」
自15歲開始著迷於健身，最初為一名著名的健美運動員，後來因為完美的身材進軍演藝圈，出演多部著名作品「王者之劍」、「魔鬼終結者」、「浴血任務」等，在2003年加利福尼亞州罷免州長中，以共和黨候選人之一當選州長，2007年宣誓就職，2011年1月卸任後重回演藝界。
明尼蘇達州前州長「傑西．溫圖拉」
越戰時期為美國水軍水中爆破大隊隊員，後來成為職業摔角選手，也參與電影演出，包括1987年上映的「鐵血戰士」、「奔跑的人」，溫圖拉1991年當選州長後進入政界，2003年卸任後，回歸影視圈並陸續出演多部影視作品。
烏克蘭總統「澤倫斯基」
烏克蘭現任總統，大學時期進入法學院就讀，短期實習2個月後，毅然決然組建「95街區」喜劇表演隊，曾出演俄羅斯電視節目，後擔任「95街區」的總監、演員、編劇，也曾出任電視台總製作人，2019以得票率73.22%擊敗對手，正式當選總統一職，得票率也刷新了烏克蘭總統選舉的紀錄。
日本參議院議員「山本太郎」
山本太郎為日本演員，在不少電影中都有出演，包括「大逃殺」、「假面騎士」、「千年之戀 光源氏物語」、「佐賀的超級阿嬤」都能看到他的身影。2011年參與反核運動後，毅然決然辭去演藝工作，2013年以無黨籍競選參議員，選舉期間以反對核能為口號，首次當選參議員，2022年再度參選，目前現任參議院議員。
除了國外演藝人員跨足政治圈外，台灣政壇也有歐陽龍、余天、呱吉、應曉薇等政治人物，有影視圈、網紅出身背景。甚至，日前好萊塢動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）直言「確實有在考慮競選美國總統」，不過受到電影拍攝計劃影響，他自認為最有可能的參選時間為2024年。