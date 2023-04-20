「眼中只有凱凱」！5歲萌妹牽手男同學 爸爸爆氣做1事笑噴8千人
少女情竇初開時，老爸球棒準備好了！台南擁有4.7萬名粉絲的5歲可愛萌妹「紅豆」，日前被幼兒園老師直擊和男同學「凱凱」在周會時牽手，寫聯絡簿向家長爆料「她眼中只有凱凱」，她不但向媽媽認了「牽小手」，還嬌羞澄清「不是我主動的」，氣得爸爸當場寫聯絡簿，要老師盯緊2人，嚇得紅豆手舞足蹈哀求「母湯安捏啦」。影片曝光後吸引逾8000人按讚，笑到「併軌」，還敲碗期待小倆口的婚禮。
記者徐銘穗/綜合報導
紅豆妹（阿豆）臉書粉專日前分享紅豆妹向媽媽承認和男同學「凱凱」牽手影片，寫到「阿爸何以如此氣憤地寫著聯絡簿」。原來紅豆妹被幼兒園老師發現，在周會時轉頭朝坐在她後面的「凱凱」先是送上一個甜笑，然後兩人竟當眾牽手，老師一見邊忍笑邊斷開「連結」，還形容紅豆妹「眼中只有凱凱」，事件經過被老師完整寫上聯絡簿報告家長。
影片中，開頭即見頭上冒煙的爸爸正埋頭寫聯絡簿，怒說「氣到連字都差點忘了怎麼寫」。接著進入媽媽的靈魂拷問時刻，沒想到紅豆妹聽見媽媽轉述她和凱凱的「小互動」時，表情竟是嬌羞又竊喜，鉅細靡遺分享兩人牽手經過，還用台語澄清說「不是我主動的喔，千萬不要誤會喔」。
媽媽再問：「老師說你眼中只有凱凱，是這樣嗎？」紅豆妹大方承認說「我眼中只有凱凱而已」。媽媽說爸爸已經寫好聯絡簿，交代老師要好好盯緊她和凱凱，急得紅豆妹說「不要」，用台語哀求爸爸說「母湯安捏啦」，還惱羞成怒喊說「你現在主動把我那個消掉」，爸爸無奈嘆「可憐，我看你以後交男朋友也是跟人跑」。
影片上傳後吸引超過8000人按讚，網友紛紛留言「老北：真架企滷ㄟ」、「好好笑！小女孩台語好溜哦」、「眼中只有凱凱，阿爸氣到冒煙了」、「我看爸爸先想好新婚致詞好了」、「哎呦！阿爸麥阿餒啦、兩小無猜內」、「阿爸先準備好竹劍」、「那個換氣聲太療癒了啦！豆姐別急！妳說什麼我都信啦」、「好期待婚宴的部分」。