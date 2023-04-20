世界地球日 foodpanda 小鳥胃「飯少」省50　Apple 碳足跡報你知

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根據環保署統計，台灣每年平均產生高達 221 萬噸廚餘，且據 foodpanda 問卷調查顯示，有 32% 民眾都曾因餐點份量太大吃不完而直接丟棄，「飯少」、「麵少」也是平台上常見的備註內容，因此 foodpanda 正式推出「環境友善 - 零剩食計劃」，針對飯、麵類的餐點，提供主食減量三分之一的選項，從源頭減少食物浪費。零剩食計畫合作店家全台總計有 1,135 間，包含梁社漢排骨、悟饕池上飯包、孫東寶台式牛排、吉野家、福勝亭、雙醬咖哩、Just Kitchen 等知名店家。
4/22~ 5/7於專區店家消費滿 300 元，輸入優惠碼【剩節食】可折抵 50 元，每人使用 1 次。此外，與環保團體 RE-THINK 自 2021 年推出「環境友善店家」計畫，今年新加入肯德基KFC、Pizza Hut 必勝客，目前已有超過 1,200 間店家，包含星巴克、21Plus、大戶屋、bb.q CHICKEN、大苑子等，響應世界地球日，自4/22 ~ 5/21，凡於環境友善專區內店家消費滿 300 元，輸入優惠碼【隨綠而安】可折抵 50 元，每人使用 1 次。
📍Apple
同時Apple也宣布2030年所有產品實現碳中和，根據官方表示，自 2015 年以來，整體碳足跡減少了 45% 以上，去年總共避免了超過 2800 萬噸的碳排放。Apple 在 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus、iPad (第 10 代)、搭載 M2 晶片的 MacBook Air 和 Apple Watch Series 8 也發表更新版，明確的告知用戶，產品使用了多少再生能源，像是搭載M2晶片的 MacBook Air 使用了 40% 的回收和可再生材料，排放量減少了 38%。
Apple TV+ 精選多部與世界地球日主題相關的影片，包含由「洛基」湯姆希德斯頓擔任旁白的自然歷史影集《探索夜色大地》中、《蟻人》保羅路德（Paul Rudd）擔任旁白的《你不知道的小小世界》，以及由快樂霍根的強費洛（Jon Favreau）參與編劇並監製史詩級紀錄片影集的《史前地球》等 。
📍三星
三星自2021年10月起「回收舊手機」，透過回收展開資源循環，今年，並首度與財團法人黑潮文教基金會合作，自4/22~10/31推出手機回收活動，每回收一台不限品牌之廢棄手機並完成登錄，台灣三星將回饋100元支持財團法人黑潮文教基金會，關懷海洋生態。此外，響應2023世界地球日與世界海洋日，凡於4/22~6/8，至原指定活動地點回收不限品牌之廢棄手機，完成上述登錄流程並填寫一組6碼之確認碼，即可獲得抽獎機會，有機會抽出旗艦機Galaxy S23+。