文彬也是演員！《花樣男子》飾演金汎童年　客串網劇應援車銀優

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1998年出生的文彬早在2009年就以童星身分參演韓劇《花樣男子》，該劇由李敏鎬、具惠善、金賢重、金汎、金俊、金昭誾主演。他當時年僅11歲，在劇中飾演童年時期的「蘇易正」，濃眉大眼與成年蘇易正（金汎 飾）相似度爆表，當時還是童星的他，也在觀眾心中留下深刻印象，此劇也是文彬作為演員的出道作品。
飾演「練習生」 2015年參演音樂電視劇《七顛八起具海拉》
2015年文彬參演音樂電視劇《七顛八起具海拉》，該劇講述了對音樂有執著追求的年輕人通過音樂選秀節目《Super Star K 2》實現音樂夢想的故事。雖然文彬在該劇僅一閃而過，客串演出在選秀節目上出現的練習生團體，不過他表現亮眼，也對應到當時還未出道，有著歌手夢且還是練習生身分的他。
2019年演出《18歲的瞬間》「鄭傲齊」 文彬暖男形象圈粉無數
文彬最後一部參演的電視劇則是2019年的《18歲的瞬間》，該劇寫實地描繪出任何人都曾經歷過的18歲的一點一滴，帶著觀眾進入18歲年輕男女的世界。文彬在劇中雖不是主演，但也展現強烈存在感，他在劇中飾演心地善良、文質彬彬的人氣暖男鄭傲齊，因此戲圈粉無數，不少粉絲也是透過該劇認識他。
不只電視劇 文彬也曾參演多部網路劇
不只電視劇，文彬其實參演過更多網路劇，像是2015年的《To Be Continued》、2017年的《偶像權限代理》和《復仇筆記》、2020年的《人魚王子》、《人魚王子: The Beginning》和《No Back 羅曼史》，以及2021年的《Find me if you can》。其中《To Be Continued》是文彬所屬經紀公司「Fantagio」當時推出男團ASTRO時，通過網路漫畫連續劇《To Be Continued》揭下他們的神秘面紗，這也是韓國國內首次採用這樣的方式，與原有的通過選拔賽模式，公開選拔過程的單一模式截然不同，許多觀眾們也是透過該劇認識ASTRO。
文彬客串高人氣網劇《復仇筆記》 「應援車銀優」好感情有目共睹
另外，由朴所羅門、金香起、車銀優、金煥熙主演的高人氣網劇《復仇筆記》，文彬也有參演，不過他在劇中是客串演出，以和車銀優一起表演的團體出鏡，也算應援好友車銀優的演出。提及車銀優，其實他與文彬感情甚篤，兩人不只同為ASTRO成員，在出道前早就認識，同樣畢業於翰林演藝藝術高等學校，曾經是室友，還自行取過「肥皂」CP稱號，好感情有目共睹，近日人在美國的車銀優得知文彬死訊後，也緊急將班機提前，預計今日下午將從美國搭機返回南韓，粉絲們也紛紛湧入他的IG，替他加油打氣，希望他能挺過好友離世一事。
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