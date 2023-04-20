快訊／ASTRO文彬在家身亡！經紀人發現遺體　警察：推測非他殺

文彬也是演員！《花樣男子》飾演金汎童年　客串網劇應援車銀優

▲南韓男團ASTRO成員文彬（左）過世，其實他不只是偶像歌手，也是名演員，更曾客串網劇《復仇筆記》，應援好友車銀優（右）。（圖／翻攝自J Drama YT）
▲南韓男團ASTRO成員文彬（左）過世，其實他不只是偶像歌手，也是名演員，更曾客串網劇《復仇筆記》，應援好友車銀優（右）。（圖／翻攝自J Drama YT）

記者郭佩蓉/綜合報導

2016年以男團ASTRO成員正式出道的文彬，19日晚間被經紀人發現倒在家中，今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲，真正死因仍有待釐清。經紀公司「Fantagio」也悲慟證實「文彬4月19日成為了天上的星星」，讓文彬的親友、粉絲們悲痛不已、不敢置信。事實上，身為偶像歌手的文彬唱跳俱佳，同時也是一名演員，曾參演過不少網劇、戲劇作品，像是《花樣男子》、《18歲的瞬間》等，更曾客串網劇《復仇筆記》，應援好友車銀優，帥氣模樣深植人心。

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▲南韓男團ASTRO成員文彬19日晚間被經紀人發現倒在家中，今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲。（圖／翻攝文彬IG）
▲南韓男團ASTRO成員文彬19日晚間被經紀人發現倒在家中，今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲。（圖／翻攝文彬IG）
童星出身　2009年飾演《花樣男子》童年「蘇易正」引關注

1998年出生的文彬早在2009年就以童星身分參演韓劇《花樣男子》，該劇由李敏鎬、具惠善、金賢重、金汎、金俊、金昭誾主演。他當時年僅11歲，在劇中飾演童年時期的「蘇易正」，濃眉大眼與成年蘇易正（金汎　飾）相似度爆表，當時還是童星的他，也在觀眾心中留下深刻印象，此劇也是文彬作為演員的出道作品。

▲文彬在韓劇《花樣男子》飾演童年時期的「蘇易正」。（圖／翻攝自YTKISS YouTube）
▲文彬在韓劇《花樣男子》飾演童年時期的「蘇易正」。（圖／翻攝自YTKISS YouTube）
飾演「練習生」　2015年參演音樂電視劇《七顛八起具海拉》　

2015年文彬參演音樂電視劇《七顛八起具海拉》，該劇講述了對音樂有執著追求的年輕人通過音樂選秀節目《Super Star K 2》實現音樂夢想的故事。雖然文彬在該劇僅一閃而過，客串演出在選秀節目上出現的練習生團體，不過他表現亮眼，也對應到當時還未出道，有著歌手夢且還是練習生身分的他。

▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
2019年演出《18歲的瞬間》「鄭傲齊」　文彬暖男形象圈粉無數

文彬最後一部參演的電視劇則是2019年的《18歲的瞬間》，該劇寫實地描繪出任何人都曾經歷過的18歲的一點一滴，帶著觀眾進入18歲年輕男女的世界。文彬在劇中雖不是主演，但也展現強烈存在感，他在劇中飾演心地善良、文質彬彬的人氣暖男鄭傲齊，因此戲圈粉無數，不少粉絲也是透過該劇認識他。

▲文彬2019年演出《18歲的瞬間》「鄭傲齊」。（圖／翻攝自DRAMA Voyage YouTube）
▲文彬2019年演出《18歲的瞬間》「鄭傲齊」。（圖／翻攝自DRAMA Voyage YouTube）
不只電視劇　文彬也曾參演多部網路劇　

不只電視劇，文彬其實參演過更多網路劇，像是2015年的《To Be Continued》、2017年的《偶像權限代理》和《復仇筆記》、2020年的《人魚王子》、《人魚王子: The Beginning》和《No Back 羅曼史》，以及2021年的《Find me if you can》。其中《To Be Continued》是文彬所屬經紀公司「Fantagio」當時推出男團ASTRO時，通過網路漫畫連續劇《To Be Continued》揭下他們的神秘面紗，這也是韓國國內首次採用這樣的方式，與原有的通過選拔賽模式，公開選拔過程的單一模式截然不同，許多觀眾們也是透過該劇認識ASTRO。

▲文彬（中）也曾參演多部網路劇。（圖／翻攝自문빈덕질YT）
▲文彬（中）也曾參演多部網路劇。（圖／翻攝自문빈덕질YT）
文彬客串高人氣網劇《復仇筆記》　「應援車銀優」好感情有目共睹

另外，由朴所羅門、金香起、車銀優、金煥熙主演的高人氣網劇《復仇筆記》，文彬也有參演，不過他在劇中是客串演出，以和車銀優一起表演的團體出鏡，也算應援好友車銀優的演出。提及車銀優，其實他與文彬感情甚篤，兩人不只同為ASTRO成員，在出道前早就認識，同樣畢業於翰林演藝藝術高等學校，曾經是室友，還自行取過「肥皂」CP稱號，好感情有目共睹，近日人在美國的車銀優得知文彬死訊後，也緊急將班機提前，預計今日下午將從美國搭機返回南韓，粉絲們也紛紛湧入他的IG，替他加油打氣，希望他能挺過好友離世一事。
 

▲▼文彬（左）曾客串高人氣網劇《復仇筆記》，應援好友車銀優（右）。（圖／翻攝自J Drama YT）
▲▼文彬（左）曾客串高人氣網劇《復仇筆記》，應援好友車銀優（右）。（圖／翻攝自J Drama YT）
▲文彬（左）曾客串高人氣網劇《復仇筆記》，應援好友車銀優（右）。（圖／翻攝自J Drama YT）
 
▲文彬（左）死訊曝光後，車銀優（右）也將班機提早，緊急從美國搭機返回南韓。（圖／翻攝自IG＠eunwo.o_c）
▲文彬（左）死訊曝光後，車銀優（右）也將班機提早，緊急從美國搭機返回南韓。（圖／翻攝自IG＠eunwo.o_c）
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