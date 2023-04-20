跨世代／道交安全基本法　專家籲處罰加重前應做3件事

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公民幫推協會理事長鍾慧諭指出，《道路交通安全基本法》期待將管理層級拉高至行政院，就能進行跨部會整合，而且必須有主責單位、經費來源，之後要如何做才是最重要的，各個部門的單位都應該為道路安全盡責，不管是道路建設設計、交通運輸業管理規範還有交通安全規範，要進行所有人、車之間的規範，再來才是處罰條例。
什麼是人車規範？鍾慧諭舉例，像是逼車、過馬路、機車鑽車等等的規範，要清楚告知駕駛人，如有違規才進行處罰，再者是道路規劃，到底要以人行道為重還是停車格為重，如果沒有在法令上清楚規範，行政部門就會做出反彈，而這樣的社會共識需要讓關心這件事情的民眾來參與，才能加速推動。
此外，立委邱顯智則表示，自己明天下午就要召開交通基本法公聽會，「我們（時代力量）黨團的草案參考歐盟規範」，不管在哪個國家，交通規範的主責單位是非常清楚的，但台灣道交條例只是針對處罰，年年都只能加重，罰款年收200億，但又無法真的用在改善交通上，當你認知到你是在駕駛一個「行動兇器」的時候，你就會重視這件事情。
「而且我們的考照真的太陽春，轉一圈成功就能取得，而且還終生適用」，邱顯智指出，相較於其他國家實在是太簡單，而且我國警車的肇事率也相當高，但警大、警專的駕駛訓練根本沒有什麼加強訓練，通常還是經驗最少的人當駕駛，交通基本法除了處理路行規範外，再者就是誰有權力管理，嚴肅看待這件事情才能集思廣義。
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