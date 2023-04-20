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跨世代／道交安全基本法　專家籲處罰加重前應做3件事

▲公民幫推協會理事長鍾慧諭強調，道路建設設計、交通運輸業管理規範還有交通安全規範，都是處罰前應先準備好的事。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.20）
▲公民幫推協會理事長鍾慧諭強調，道路建設設計、交通運輸業管理規範還有交通安全規範，都是處罰前應先準備好的事。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.20）

記者黃仁杰／台北報導

交通安全要落實，是由「三E」構成，也就是工程、教育、執法，三者必須同步進行，在台灣《道路交通管理處罰條例》為道路交通管理、維護交通秩序與安全的法律依據。然而僅以懲罰做為規範顯然未遏止不良行為或優化用路環境，《NOWnews今日新聞》跨世代倡議平台今（20）日舉辦線上論壇，邀請專家學者代表，一同探討目前台灣交通問題與解方。

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今年4月底交通部道安會擬推《道路交通安全基本法》，借鏡日本經驗及台灣環境教育基本法等。《道路交通安全基本法》的推動對於台灣交通的環境提升、觀念教育及法律規範的完整性能夠起到怎樣的作用？

公民幫推協會理事長鍾慧諭指出，《道路交通安全基本法》期待將管理層級拉高至行政院，就能進行跨部會整合，而且必須有主責單位、經費來源，之後要如何做才是最重要的，各個部門的單位都應該為道路安全盡責，不管是道路建設設計、交通運輸業管理規範還有交通安全規範，要進行所有人、車之間的規範，再來才是處罰條例。

什麼是人車規範？鍾慧諭舉例，像是逼車、過馬路、機車鑽車等等的規範，要清楚告知駕駛人，如有違規才進行處罰，再者是道路規劃，到底要以人行道為重還是停車格為重，如果沒有在法令上清楚規範，行政部門就會做出反彈，而這樣的社會共識需要讓關心這件事情的民眾來參與，才能加速推動。

此外，立委邱顯智則表示，自己明天下午就要召開交通基本法公聽會，「我們（時代力量）黨團的草案參考歐盟規範」，不管在哪個國家，交通規範的主責單位是非常清楚的，但台灣道交條例只是針對處罰，年年都只能加重，罰款年收200億，但又無法真的用在改善交通上，當你認知到你是在駕駛一個「行動兇器」的時候，你就會重視這件事情。

「而且我們的考照真的太陽春，轉一圈成功就能取得，而且還終生適用」，邱顯智指出，相較於其他國家實在是太簡單，而且我國警車的肇事率也相當高，但警大、警專的駕駛訓練根本沒有什麼加強訓練，通常還是經驗最少的人當駕駛，交通基本法除了處理路行規範外，再者就是誰有權力管理，嚴肅看待這件事情才能集思廣義。
 


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