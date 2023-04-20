跨世代／行人地獄！學者：環境造就行爲模式 德國人放台灣也一樣
《NOWnews今日新聞》今（20日）舉辦「撕掉台灣行人地獄臭名」跨世代論壇，邀請中原大學設計學院院長趙家麟、企鵝交通手札FB粉專創立人吳祥瑀、公民幫推理事長鍾慧諭和時代力量立委邱顯智討論台灣的交通現況，因為包括瑞士、日本等國家，都針對台灣交通問題對來台觀光之國人發出示警，以「行人地獄」來形容台灣交通問題，台灣交通問題會如何影響台灣的國際形象，甚至影響觀光客來台觀光的意願？
記者李詠平／台北報導
企鵝交通手札FB粉專創立人吳祥瑀提出，很多外國人來台旅遊的方式是走路或搭乘大眾運輸工具，但如果台灣給行人這樣的環境，請問外國觀光客要怎麼旅遊？吳祥瑀以外國人到台南市區觀光為例，「他如果想吃美食、逛古蹟，但發現人行道不連貫，他要怎麼走？公車班次很少該怎麼辦？」但如果外國人開車觀光又會發生什麼事？ 吳祥瑀舉例，2020年一對比利時情侶來台開車觀光，在南投遇上砂石車逼車，但集集分局卻解釋是外國人不了解台灣民情，「請問台灣的民情不只是行人地獄，還是警察會為逼車護航，請問台灣觀光環境要怎麼推廣給外國人？」
「我們的環境，造就這樣的行爲模式」，中原大學設計學院院長趙家麟在論壇中表示台灣行人地獄的現況，其實是街道環境所造就的，他舉例系上的香港僑生，來台前幾個月不敢過馬路，但現在天天騎機車，「是人被改變了」趙家麟說系上的英國教授來台灣時，對台灣細膩的設計相當感動，但他看到台灣的街道時，一開始甚至不敢過馬路；相反的，趙家麟笑說自己剛到英國時，因為當地道路把大部分空間留給行人所以車道很窄，他也因此不敢開車，所以從環境行為的角度探討「這樣的設計下，要亂，還亂不起來」。
趙家麟感嘆台灣最美風景的台灣人，為什麼集體營造出地獄式的人行道？他認為不是台灣人素質差，如果把德國人放在台灣也一模一樣「要不然他活不下去」，相反地，台灣的飆車族去了德國，也會「德國化」。論壇中趙家麟分享自己相當有感的理念「優良的街道和人行道能夠帶出人類良善的一面，也是文明有禮社會的基礎」，但台灣街道成為引發負面行為的城市舞台，「因為一個好爸爸、好老師，上了街道變了一個人」，趙家麟認為一個好的空間設計能引出相對應合宜的行為模式，也能產生相對應好的文化。