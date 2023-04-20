跨世代／撕掉行人地獄　民間團體：檢討工程、解決行人「跑酷」

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「就算有人行道，蓋出來也會可能像這樣」吳祥瑀拿出照片舉例，台灣可能因為施工或設計問題，導致有些人行道不連續，行人必須「跑酷」行走；另一個問題是台灣在施工時也不會把行人權益放在第一位，吳祥瑀以日本為例，他指出日本施工管制時會用護欄把車道劃給行人使用，有護欄分隔行人和車輛，行人就可以無障礙走上車道，「日本不會因為施工就把行人放生掉，如果我們從最基本的行人環境開始照顧到行人，才不會發現馬路蓋出來後沒有行人走」。吳祥瑀總結行人會不想走在人行道是因為人行道設計不良，但行人走在馬路上又形成「人車爭道」的場景，這不僅對行人危險，對路上駕駛也有風險，像是駕駛要擔心突然衝出來的行人，發生意外還可能面臨高額賠償。
吳祥瑀提出應該要從根本檢討交通問題，「車子為什麼會多？因為大眾運輸做得不夠好」，他舉例自己曾去交通部開會討論駕照改革問題，會議中，公路總局竟然提出「如果提升考照難度，導致有些人無法取得駕照的話，這些人就無法使用交通環境」，吳祥瑀強調根本問題是不適合開車的人就要有替代運輸工具，但出了大台北都會區，大眾交通工具非常難用。他也批評政府狂推的1200月票、399月票補助不能解決根本問題，吳祥瑀質疑「台灣人不想搭交通工具真的是因為票價太高嗎？還是因為大眾運輸工具利用困難？」
針對該如何改善道路環境，吳祥瑀希望從工程設計，以及最根本的「為什麼人要開車上路」去解決，改善大眾運輸條件，才能改善行人地獄般的交通問題。
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