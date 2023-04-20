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跨世代／撕掉行人地獄　民間團體：檢討工程、解決行人「跑酷」

▲企鵝交通手札FB粉專創立人吳祥瑀出席跨世代論壇，呼籲從工程照顧行人環境並改善大眾運輸條件，改善行人地獄現況。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.20）
▲企鵝交通手札FB粉專創立人吳祥瑀出席跨世代論壇，呼籲從工程照顧行人環境並改善大眾運輸條件，改善行人地獄現況。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.20）

記者李詠平／台北報導

《NOWnews今日新聞》今（20日）舉辦跨世代論壇，邀請中原大學設計學院院長趙家麟、企鵝交通手札FB粉專創立人吳祥瑀、公民幫推理事長鍾慧諭和時代力量立委邱顯智到場討論台灣的交通現況，以及該如何還給行人安全行走的道路空間。

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企鵝交通手札FB粉專創立人吳祥瑀率先點出台灣人行道設計不良，導致行人「與車爭道」的現況，他舉例，有人認為部分人行道沒有行人走，那蓋人行道出來是不是浪費？但這樣的想法會進一步促使有些馬路不設計人行道，「這是雞生蛋，蛋生雞的問題」，吳祥瑀點出沒有人行道，行人當然不會走，就會轉為騎車或開車上路。

「就算有人行道，蓋出來也會可能像這樣」吳祥瑀拿出照片舉例，台灣可能因為施工或設計問題，導致有些人行道不連續，行人必須「跑酷」行走；另一個問題是台灣在施工時也不會把行人權益放在第一位，吳祥瑀以日本為例，他指出日本施工管制時會用護欄把車道劃給行人使用，有護欄分隔行人和車輛，行人就可以無障礙走上車道，「日本不會因為施工就把行人放生掉，如果我們從最基本的行人環境開始照顧到行人，才不會發現馬路蓋出來後沒有行人走」。吳祥瑀總結行人會不想走在人行道是因為人行道設計不良，但行人走在馬路上又形成「人車爭道」的場景，這不僅對行人危險，對路上駕駛也有風險，像是駕駛要擔心突然衝出來的行人，發生意外還可能面臨高額賠償。

吳祥瑀提出應該要從根本檢討交通問題，「車子為什麼會多？因為大眾運輸做得不夠好」，他舉例自己曾去交通部開會討論駕照改革問題，會議中，公路總局竟然提出「如果提升考照難度，導致有些人無法取得駕照的話，這些人就無法使用交通環境」，吳祥瑀強調根本問題是不適合開車的人就要有替代運輸工具，但出了大台北都會區，大眾交通工具非常難用。他也批評政府狂推的1200月票、399月票補助不能解決根本問題，吳祥瑀質疑「台灣人不想搭交通工具真的是因為票價太高嗎？還是因為大眾運輸工具利用困難？」

針對該如何改善道路環境，吳祥瑀希望從工程設計，以及最根本的「為什麼人要開車上路」去解決，改善大眾運輸條件，才能改善行人地獄般的交通問題。

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