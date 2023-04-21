專訪／徒手攀樹一躍而下　母親鍛鍊勇氣助唐玉書擊敗罕病

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唐玉書坦言，自己也會被騙或是被背叛，也會有看錯人的時候，「但我不論遇到什麼樣的挫折，都還是維持一個樂觀，還有信任人的一個態度，這大概也和我媽的教育有關」。
唐玉書並不是一生順遂，一場突如其來的罕病，讓她瞬間跌落谷底，「那年我從台大經濟系畢業，然後考上的政大新聞所，一切都非常的志得意滿」，但就在研究所放榜當晚，一陣劇烈的頭痛讓唐玉書從床上跳起，竟然是因為5年前的一場車禍，引發的後天型動靜脈畸形瘤，而且壓迫右眼運動神經，導致眼球凸出，頭部劇痛，這一病就是3年。
「我每天起床，眼睛看著窗外我眼淚就流下來」，所有的同學都在享受人生的新階段，無論是畢業工作或是出國讀書，每個人都有新的人生，只有她每天在家裡生病，「那時候我眼睛腫起來，而且眼球斜一邊，就是人家講的『目珠脫窗』，所以我的眼睛沒辦法對焦，會看到兩個影子，就這樣過我的人生，3年來我都不敢照鏡子」，那時候唐玉書終於知道，原來人生有很多事情，是自己沒辦法控制的，健康就是其一。
當時受疾病所苦的唐玉書每天自怨自艾，要不就是天天以淚洗面，要不就是對家人大發雷霆，「但真的冷靜下來以後，思考一下，真的不應該用這樣的態度，所以後來我就調整我自己，開始幫家人做菜、做家事」，那時候唐玉書才覺得，自己終於成為了一個有用的人，觀念調整之後，事情也越來越順利，在當時榮總全台唯一的「伽馬刀手術」下，唐玉書完全康復。
「現在到我這個年紀，就會覺得，其實人生很多事情冥冥之中都自有安排，而且都是一個考題」，無關乎宗教，生命就是會給自己帶來考題，但唐玉書也堅信，只要通過測驗，就可以扭轉自己的人生，包含自己在職場上受的挫折、在感情上受的挫折、健康上的挫折都是一樣的。