綠色人行道「長痘痘」被拍到！眾歪樓狂猜用途 正解曝光
走在路上時不時就能看到所謂「標線型人行道」，以確保不會有人車爭道的問題。然而，近日就有網友分享自己在一條巷弄內，發現一個綠色的人行道設計不平整，中間竟然「隆起一塊」，笑虧這是不是「長痘痘」還是「激凸」，畢竟周圍的人行道都沒有這個設計，貼文引發熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片表示「這看起來怎麼那麼像激凸，附近的巷子只有它畫成這樣」只見貼出的照片，原本筆直的綠色人行道以及紅白色的標線都非常對齊，結果到了路燈前面這一塊時，突然一個標線凸出來，看起來非常不搭嘎，讓人好奇為何如此設計。
貼文一出，不少網友開始歪樓猜測「怕有人撞到路燈吧？」、「講實在可能有提醒作用」、「怕人家撞到電線桿+1」、「長痘痘的人行道，青春期」、「為低頭族設計的啦，防止撞路燈桿」；而也有內行網友出面解答表示「人行道淨寬有最小限制1.5m（若受限當地道路現況條件可縮小至0.9m)，如果是照路燈前後的人行道直直畫，路燈位置人行道淨寬會低於0.9m」、「有規定人行道寬度公分數啦！路燈前面當然就凸一塊啊！」
而根據內政部營建署都市人本交通到路規劃設計手冊，目前標線型人行道尚無寬度下限規定，因此寬度仍建議比照實體人行道，寬度不得窄於1.5公尺，而通行寬度則要保持在0.9公尺以上，不過設計者仍可依實際需求調整，例如當地道路狀況等等。