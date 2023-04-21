東西沒拿「司機飆回桃機」！乘客驚喜給萬元小費 原因太溫暖
做夢都沒想到有萬元小費可以領！一名Uber司機日前接送一位乘客，結果對方下車之後卻把私人物品放在車上，於是該司機發現後，竟然又從新北市趕回桃園機場，趁客人登機之前把東西歸還給他，沒想到乘客竟然給了萬元小費，讓司機又驚又喜，不過其原因也令人備感窩心。
記者張嘉哲/綜合報導
一名Uber司機日前在臉書社團「UBER DRIVERS TAIWAN（台灣優步）」貼文指出，表示日前載送到一位來台灣尋親的乘客，說著一口不太流利的中文上車，後來在桃機下車之後，意外發現乘客落在車上的物品，並且發現「這好像是他來不及見到的親人所遺留」。
這讓該位司機決定要在乘客登機之前，趕到機場送還給他，就這樣，該位司機從新北又殺回到桃園機場，一共開了40分鐘，最終順利的將物品歸還給該乘客，沒想到對方卻掏出3000元港幣（新台幣1萬1136元）當小費，讓司機可以說是又驚又喜。
司機也表示「對於乘客的回贈的實在讓我太驚訝了，Uber方面就不再索取車馬費，祝您一生平安順遂」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好人遇到好人！超讚」、「親人的遺物肯定是超重要的....謝謝司機的熱心幫忙」、「遺物那東西真的很重要，司機也很熱心，恭喜解鎖萬元小費」、「你們雙方都好暖心！好喜歡這種故事」。