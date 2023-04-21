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大雨狂炸開高速公路「雙黃燈」不敢開？過來人曝用法：安全很重要

▲原PO在爆雨中上高速公路，行車過程中非常害怕。（示意圖／Pexels）
▲原PO在爆雨中上高速公路，行車過程中非常害怕。（示意圖／Pexels）

記者李惠婷/綜合報導

近日春雨來襲，全台各地因大雨傳出或大或小的災情，中央氣象局指出，今（21）日鋒面移動到台灣南方，清晨南部、花東地區有出現較大陣雨或雷雨的機會，北部、東半部地區則由今起至下週三都還是容易有零星陣雨。暴雨之下交通意外頻傳，便有名駕駛在高速公路上遭遇強大雨勢，該情況讓他內心焦急，於是詢問是否有「在雨中安全上路」的方法，意外引起對雙黃燈的討論。

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過去曾有網友於PTT發文，說明自己北上行經台中至苗栗路段時突遭暴雨襲擊，路面宛如急流泛舟，視線模糊、難以看清，國一北上后里那甚至有台車頭被傳爛的Toyota Prius停在超車道，種種因素引他心慌。他詢問「若遇到會嚴重影響視線的暴雨該怎麼處理？」，並提供三個選項：一是管他的，繼續行駛；二是開慢一點，跟著前面的車；三為直接下最近的交流道等雨小再上路。

▲（示意圖／Pexels）
▲原PO詢問要如何在「在暴雨中安全上路」。（示意圖／Pexels）
有類似經驗的網友們提醒，「靠外側，慢慢開」、「沒信心開就直接下交流道，安全最重要」、「輪胎用好點的，暴雨時輪胎很重要」、「雨水會讓光線漫射，偏光鏡片會遮避掉雜亂的光」、「跟前車拉長車距，大概是平常的兩倍」、「高速公路為了排水是中間高兩邊低，開中線比較不會碰到積水」。

不過留言區卻針對「能否開雙黃燈」辯論起來，「開前後霧燈不要打雙黃燈慢慢開」、「放慢，大燈雙黃燈+前後霧燈」、「打雙黃會讓人混淆是前面有事故緊急煞車，變換車道都會忘記切回來」、「勿打雙黃燈～」。

事實上，法規上表示可以在能見度低時打開雙黃燈。《高速公路及快速公路交通管制規則》第5條指出，汽車行駛高速公路及快速公路，應依速限標誌指示。但遇有濃霧、濃煙、強風、大雨或其他特殊狀況，致能見度甚低時，其時速應低於四十公里或暫停路肩，並顯示危險警告燈

就實務上來說，一名警察網友說明雖法規上已表示在能見度低時能開雙黃燈，但實際上雙黃燈通多用在警告「前方有突發狀況」或「前方車流回堵或慢速」，若大雨都打亮雙黃燈，遇到緊急情況就難以警示後車。故他建議優先開後霧燈；若沒有後霧燈的話再自行斟酌是否要一直開著雙黃燈，而遇到打亮雙黃燈又需要變換車道時，切記先關閉雙黃燈再改打方向燈，避免後車無法辨認。

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