文彬離世「ASTRO靈堂合體」惹不捨！親妹IG好友變了 粉絲全看哭
南韓男團ASTRO成員文彬，19日倒臥家中身亡，得年25歲，震撼南韓娛樂圈，不僅讓眾人難以接受，也讓人擔心親妹妹文秀雅的狀況，稍早，就有網友發現文秀雅的IG好友名單，除了哥哥以外，還出現ASTRO其他成員，再度逼哭眾人。
記者詹鎰睿/綜合報導
事實上，文彬的妹妹文秀雅也是藝人，在當了11年的練習生，並以女團「Billlie」出道，因哥哥的一句話：「希望妳能當歌手。」成為文秀雅的動力與契機，兄妹倆的好感情眾所皆知，還曾在音樂節目上特別同台表演《Candy in My Ear》造成轟動，受到許多粉絲喜愛，知名度大增。
如今，隨著文彬離世後，文秀雅也立即暫停所有活動行程，也讓歌迷們十分擔心她的狀況，紛紛守候在IG上加油打氣，不過就有網友發現，文秀雅的好友追蹤名單有了變動，除了哥哥文彬，還增加了ASTRO的成員JIN JIN、車銀優、尹產賀、MJ，就連前成員Rocky都在內，讓大家看了溫馨又不捨。
據韓國媒體報導，在文彬離世的消息曝光後，感情要好的ASTRO成員們，也紛紛趕在第一時間衝到靈堂致意，包含服役中的MJ，也馬上跟軍隊告假，還有人在美國的車銀優，也是取消所有工作行程回到韓國，已經退團的Rocky也出現在靈堂上，沒想到6人竟然是以這樣的方式合體，也讓外界看了相當難受。
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