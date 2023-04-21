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文彬離世「ASTRO靈堂合體」惹不捨！親妹IG好友變了　粉絲全看哭

▲文彬（左）離世後，妹妹文秀雅（右）的IG好友名單也出現變動，加了所有哥哥的ASTRO成員，讓大家看了很不捨。（圖／文彬、文秀雅IG）
▲文彬（左）離世後，妹妹文秀雅（右）的IG好友名單也出現變動，加了所有哥哥的ASTRO成員，讓大家看了很不捨。（圖／文彬、文秀雅IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓男團ASTRO成員文彬，19日倒臥家中身亡，得年25歲，震撼南韓娛樂圈，不僅讓眾人難以接受，也讓人擔心親妹妹文秀雅的狀況，稍早，就有網友發現文秀雅的IG好友名單，除了哥哥以外，還出現ASTRO其他成員，再度逼哭眾人。

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事實上，文彬的妹妹文秀雅也是藝人，在當了11年的練習生，並以女團「Billlie」出道，因哥哥的一句話：「希望妳能當歌手。」成為文秀雅的動力與契機，兄妹倆的好感情眾所皆知，還曾在音樂節目上特別同台表演《Candy in My Ear》造成轟動，受到許多粉絲喜愛，知名度大增。

▲文秀雅的IG好友名單，多了ASTRO成員的成員。（圖／文秀雅IG）
▲文秀雅的IG好友名單，多了ASTRO成員的成員。（圖／文秀雅IG）
如今，隨著文彬離世後，文秀雅也立即暫停所有活動行程，也讓歌迷們十分擔心她的狀況，紛紛守候在IG上加油打氣，不過就有網友發現，文秀雅的好友追蹤名單有了變動，除了哥哥文彬，還增加了ASTRO的成員JIN JIN、車銀優、尹產賀、MJ，就連前成員Rocky都在內，讓大家看了溫馨又不捨。

據韓國媒體報導，在文彬離世的消息曝光後，感情要好的ASTRO成員們，也紛紛趕在第一時間衝到靈堂致意，包含服役中的MJ，也馬上跟軍隊告假，還有人在美國的車銀優，也是取消所有工作行程回到韓國，已經退團的Rocky也出現在靈堂上，沒想到6人竟然是以這樣的方式合體，也讓外界看了相當難受。

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▲南韓男團ASTRO成員文彬（左上）今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲。（圖／翻攝自車銀優IG）
▲ASTRO彼此感情要好，如今文彬（左上）突然離世，也讓大家感到錯愕，紛紛趕到靈堂致意。（圖／車銀優IG）

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