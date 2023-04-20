ASTRO文彬身亡！「疼妹妹文秀雅」出名　合體舞台心碎成絕影

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而除了像是文彬的這種舉止相當寵妹之外，包括Billlie回歸時，文彬也會和文秀雅一起跳新歌應援，甚至去年《音樂銀行》上半年結算特輯時，文彬與文秀雅帶來《Candy in My Ear》（在我耳邊的糖果）特別合作舞台，他們穿上黑色帥氣西裝，演繹這首甜蜜的歌曲，一播出就造成轟動表示「瘋了吧！有這種哥哥太幸福了」、「瘋了！這根本不是兄妹要唱的歌啊www」、「太喜歡秀雅跟文彬這對兄妹了」。
如今，文彬突然離開人間，讓不少粉絲翻出片段之後相當悲痛「秀雅該怎麼辦啊.....TT」、「我不知道怎麼面對這個合作舞台，我會把他當作你一直都在」、「安息吧文彬，希望秀雅能夠撐住」、「從這個影片知道文彬這個人，卻也只能從這裡懷念你了」、「文彬啊TT告訴我這不是真的」。
而對於文彬的離開，Fantagio發聲明表示「4月19日ASTRO成員文彬突然離開我們，成為了天上的星星」，雖然悲傷難以與送走兒子和兄弟的家屬比擬，但是長時間相處的ASTRO成員們，和Fantagio藝人及員工都在巨大的悲傷和衝擊中，深深地哀悼逝者。經紀公司也透露，依照家屬意願，葬禮將由家人、親戚、公司同事參加，最大限度地安靜地舉行。
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