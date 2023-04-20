快訊／ASTRO文彬在家身亡！經紀人發現遺體　警察：推測是輕生

ASTRO文彬身亡！「疼妹妹文秀雅」出名　合體舞台心碎成絕影

▲南韓男團ASTRO成員文彬與妹妹、Billlie成員文秀雅去年曾經合作舞台。（圖/YT@KBS）
▲南韓男團ASTRO成員文彬與妹妹、Billlie成員文秀雅去年曾經合作舞台。（圖/YT@KBS）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓男團ASTRO成員文彬被經紀人發現在家身亡，實際死亡原因還仍在調查當中，經紀公司也出面證實消息。然而，回顧過去文彬在演藝事業上有許多優秀表現之外，其中與妹妹文秀雅的好感情，更可以說是演藝圈眾所皆知的事情，去年文彬與妹妹文秀雅一同在節目《音樂銀行》合作舞台，播出更是引發廣大熱議，如今文彬離世，讓不少粉絲心碎到該影片留言「妹妹該怎麼辦啊...文彬TT」。

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文彬的妹妹文秀雅其實也是藝人，前年她以女團Billlie成員出道，文彬當時候為了支持妹妹，還參加了視訊簽售會而且還中獎，當時文秀雅也向粉絲透露因為工作許久沒見到哥哥，在這種工作場合能夠遇到哥哥感到相當開心。

而除了像是文彬的這種舉止相當寵妹之外，包括Billlie回歸時，文彬也會和文秀雅一起跳新歌應援，甚至去年《音樂銀行》上半年結算特輯時，文彬與文秀雅帶來《Candy in My Ear》（在我耳邊的糖果）特別合作舞台，他們穿上黑色帥氣西裝，演繹這首甜蜜的歌曲，一播出就造成轟動表示「瘋了吧！有這種哥哥太幸福了」、「瘋了！這根本不是兄妹要唱的歌啊www」、「太喜歡秀雅跟文彬這對兄妹了」。

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▲文彬與妹妹文秀雅去年曾經合作舞台，當時播出就掀起不少話題。（圖/YT@KBS）
如今，文彬突然離開人間，讓不少粉絲翻出片段之後相當悲痛「秀雅該怎麼辦啊.....TT」、「我不知道怎麼面對這個合作舞台，我會把他當作你一直都在」、「安息吧文彬，希望秀雅能夠撐住」、「從這個影片知道文彬這個人，卻也只能從這裡懷念你了」、「文彬啊TT告訴我這不是真的」。

而對於文彬的離開，Fantagio發聲明表示「4月19日ASTRO成員文彬突然離開我們，成為了天上的星星」，雖然悲傷難以與送走兒子和兄弟的家屬比擬，但是長時間相處的ASTRO成員們，和Fantagio藝人及員工都在巨大的悲傷和衝擊中，深深地哀悼逝者。經紀公司也透露，依照家屬意願，葬禮將由家人、親戚、公司同事參加，最大限度地安靜地舉行。


 

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