7-11地球日爽喝咖啡！店員突喊「2杯大谷翔平」 內行找出解答
今（22）日是全球性的世界地球日Earth Day，呼籲民眾關注氣候變遷、保護環境，而由於植物奶低碳排對環境友善，因此7-11也推出地球日相關優惠，包括CITY燕麥系列飲品第2杯10元，自帶杯子還能折價5元。然而，就有網友分享自己去購買燕麥拿鐵時，店員突然表示「2杯大谷翔平喔」，讓他非常困惑為何會這樣說，貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品分享區」貼文指出「今天去超商買拿鐵的時候聽到店員說『大谷翔平再來2杯喔』，這應該是聽過最奇葩的說法了」該網友提到「以前當過一陣子超商店員，對於店員的術語還略知一二，像是各種菸類簡稱、拉牌面=把商品拉到貨架最前面、點列管=盤點高單價商品等等」。
「但就是沒有聽過泡咖啡說『大谷翔平』的」原PO表示「後來看到貼在門口的廣告看板，才發現7-11的燕麥拿鐵是用了Oatly的燕麥奶，會不會是因為發音很像大谷日文的發音Ohtani吧？看起來店員應該也是棒球迷喔，搞不好下次可以跟店員聊個幾句」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死，剛剛特別去查還真的有點像」、「真的有像欸，所以大谷翔平＝燕麥拿鐵」、「看來以後大谷退休可以賣個燕麥咖啡喔」、「WBC經典賽後遺症」、「超好笑哈哈哈，店員的術語真的很特別」、「是真的有像欸！應該是這樣沒錯啦」、「剛剛查了讀音確實有接近！奇怪知識增加了」。