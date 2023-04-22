大直NOKE忠泰登場！商圈靠「3大美食花路」 打造新天龍國
大直商圈近幾年改動大，先是家樂福、愛買陸續歇業，後有「ATT e Life」公告5月7日歇業，讓在地人擔心大直步上天母商圈後塵，實際上就算賣場退出大直戰場，還有虹光LIVE、春大直不斷帶進知名餐飲品牌，再加上月底即將開幕的NOKE忠泰，進駐包括米其林摘星、全台獨家餐廳等，讓大直倚靠3大美食花路打造全新版圖，目前家戶平均年收已超過天母，可謂是新一代天龍國。
記者鍾怡婷/綜合報導
美麗華百貨周遭的大直商圈，是信義區後第二個商業娛樂並進的商圈，讓各界人士看好後續發展，不過先有愛買扛不住大直地區高昂租金，於2016年宣布租約到期後歇業，接下來大直家樂福也在2022吹熄燈號，連帶美食街大食代、饗食天堂也先後撤出，原址預計改建成商辦大樓。
接著大直ATT e Life商場受到疫情影響，以及台北捷運環狀線北環段預計2024年動工，並且工期長達8年以上，宣布今年5月正式熄燈，大型賣場、商場退出大直，讓不少在地人擔心商圈敲響沒落警訊。
事實上，雖然有不少賣場陸續撤出大直戰場，但近幾年卻依靠「虹光LIVE」帶進眾多餐飲人氣品牌，還有「春大直」美食新地標，以及近期NOKE忠泰，除了米其林三星名廚將來台開設全球唯一「La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳」，還有忠泰帶進7家自營餐飲品牌。
除了餐飲品牌外，NOKE忠泰同步引進蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE、國際級極光溜冰場、高爾夫球會所等，預計也會為大直商圈注入新一波競爭力。當然手握最多大直土地的洪泰集團，後續該如何營造開發，也會關鍵決定商圈的後續發展。
不過根據財政部綜所稅申報資料顯示，大直劍南站商圈整體家戶平均年收約188.8萬元，不僅比台北市全市平均的106.9萬元多了將近八成，也超過舊天龍國「天母廣場」周邊四里的平均家戶年收139萬，可謂是「台北新天龍區」，但大直商圈住宅面積有限，人口飽和已達頂點，想要提升消費總額，吸引外來消費者成為商圈重要的課題。