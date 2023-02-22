新天龍區？「這2地」家戶年均收入飆破200萬：消費力超高
據財政部綜所稅申報資料顯示，過去被稱為天龍區的天母，核心區域主要在天母廣場，周邊四里的平均家戶年收為139萬，不過最新數據指出，大直劍南站商圈整體家戶平均年收約188.8萬元，不僅比台北市全市平均的106.9萬元多了將近八成，其中的「金泰里」與「成功里」，家戶平均年收更飆破200萬元大關，已經大幅超越天母，可說是「台北新天龍區」。不過房市專家何世昌認為，大直的人口已達飽和頂點，對商圈的發展仍有些隱憂值得探討。
記者張志浩/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，天母和大直非屬台北蛋黃區，不過都是自成一格的豪宅區，大直商業區因鄰近內科，又有水岸景觀加持，受到許多企業主、高階主管青睞，近年崛起為首都的新興豪宅聚落，而傳統豪宅區的天母，房市買盤以有國際背景的高資產族為主，加上商圈發展歷史久遠，低屋齡的豪宅選擇有限，因而近年在豪宅市場交易較少。
張旭嵐指出，大直、內科的高所得背景，讓大直商圈形成高檔的商業消費文化，除了匯集不少連鎖餐廳，還有五星級飯店及百貨，其中更不乏米其林等級的國際餐廳，消費族群涵蓋廣泛，不過商務型的消費力集中在周間，家庭客則集中在周末，因此客層定位過於鮮明的餐廳或商場，較難平衡人流和消費力，因此去年底大直家樂福因租約問題熄燈，今年ATT商場也傳出將於5月歇業。
台灣房屋表示大直劍南站商圈2022年住宅大樓成交均價約124.4萬元，華廈平均也要價90.1萬元，對照天母廣場商圈大樓92.2萬元、華廈71.1萬元，大直行情明顯勝過老天龍的天母，大直明水路、樂群一路一帶，因具基隆河岸美景，高價豪宅林立，讓入住大直的所得門檻不同凡響。
不過何世昌強調，雖然大直的財力、消費力無庸置疑，但爆量的商用大樓，導致大直商圈的住宅面積有限，在地人口幾乎已達頂點，且所得和房價並非完全正相關，未來想提升消費總額，一定要仰賴外來人口，不過和信義、東區等商圈相比，身為大直的領頭羊美麗華實力又略顯遜色，如何維持本地消費，又能吸引外來民眾確保後續發展，將成為大直商圈未來的重要課題。