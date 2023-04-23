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要外送員繳管理費？大樓管委會公告曝　全場傻眼：太不合理

▲有外送員爆料，新竹一處社區竟準備要在5月開始，向外送員收取150元管理費，原因曝光也掀起全場搖頭喊不合理。（《爆料公社》）
▲有外送員爆料，新竹一處社區竟準備要在5月開始，向外送員收取150元管理費，原因曝光也掀起全場搖頭喊不合理。（《爆料公社》）

記者潘毅/綜合報導

近年外送平台相當興盛，許多社區甚至專門設置外送員放餐點的區域，讓大樓住戶能方便使用。不過近期卻有外送員爆料，新竹一處社區竟準備要在5月開始，向外送員收取150元管理費，原因曝光也掀起全場民眾搖頭直呼：不合理。

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有外送員在臉書《爆料公社》上披露，新竹一處社區大樓近期貼出公告，「兩大平台外送員 送餐車進本社區，為簡化車輛免下車登記，本社區擬定給予5/1起納入管理，自即日起攜行車執照請至管理中心登記，並年繳150元管理費」。

此公告一出，瞬間引起關注，許多外送員紛紛痛批「如果每個社區都效仿，我們外送員跑單賺的錢都拿來繳管理費就好啦」、「你們住戶有付管理費點外送，對外還要收外送員一筆？」、「拒接這社區的單」、「那郵差、物流進社區送東西要不要錢？」「150雖然不是很多，但是該社區管委會巧立名目收取費用的做法，爭議很大」。

▲▲外送平台崛起，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲外送平台崛起，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／NOWnews資料照片）
此外也有許多民眾認為不合理「如果繳錢的外送員之後都沒接到那個社區的單，不是等於做慈善嗎？」、「住戶已經使用者付費了，沒道理外送員還需要付費吧！點外送也是住戶在點，並非外送員進入銷售產生場地維護費這是兩回事。外送員用的電梯費用那些都因住戶點餐而起」、「之後棄單率應該很高」。

社區向外送員收管理費一事引起爭議後，陸續有住在該社區的民眾透露「政策已取消」，但也有人進行澄清「這是方便外送員不用再固定哨進入，一年150元是設定費及管理費用，這樣社區三個哨所都可以隨時進入，沒有硬性規定要收費，想省麻煩的外送員才會支付，但你們PO文之後社區決定取消此方案，一律由警衛的哨所進入，我住此社區，本身也是外送員，我們社區有三個警衛室社區真的很大，這是方便其他外送員的美意，現在都取消了」，而此說法仍不被外界買單。

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