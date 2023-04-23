80元排骨飯打開「她怒給負評」！老闆幽默回1句 爭論原因曝光
近幾年來各種物價上漲，多數民眾荷包變薄，更讓外食族更對於食物份量更加敏感。近期就有女客人在士林一間便當店購入80元排骨飯，回家一打開卻讓她上網到店家Google給予2星負評，而老闆也直球回應1句，雙方爭論原因曝光也掀起話題。
記者潘毅/綜合報導
一位女客人日前在臉書《爆怨公社》上發文透露，自己到士林一間便當店購買了80元的排骨飯，結果回家一打開，才發現便當盒內就真的只有排骨跟飯，如此份量令她難以接受，決定到店家Google評下2星，並留言「我真的驚呆了，這樣80元」。而過不到一個小時，店家老闆就做出回應「不然裡面會出現雞腿嗎？」
貼文曝光後隨即引爆爭論，更有人翻看店家菜單，發現上方有細分成「排骨飯」、「排骨便當」兩種品項，隨即在留言處做出反應「排骨飯是排骨飯、排骨便當是排骨便當」、「這跟控肉飯（無菜）跟控肉便當（有菜）差不多意思吧」、「就是文字上的認知差異」、「老闆回答的好實在」。
最終原PO看完後也補充回應「檢討自己，是我沒發現排骨飯跟排骨便當的差別，打開便當盒看到了寂寞，又看到老闆回覆，望著眼前的飯，實在無法吸收老闆的幽默！」也有一派人贊同表示「排骨加白飯賣80元，我是覺得不便宜」、「多放幾片小黃瓜我可以接受，配色很不開胃」、「我這邊排骨便當賣85，有肉有菜」。