朱銘久病厭世疑輕生？5台灣名人支持「安樂死」：每人應有的權利

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女星蔡淑臻從模特兒跨足戲劇圈，多次入圍金鐘獎提名，也曾因劇情需求，在片場看過真正的大體，對於生死議題，她則坦言不會因此感到恐懼，反而更盼望台灣盡快通過安樂死，更認為這是每個人應有的權利，「我希望我過得是有品質的人生，我不能決定我怎麼來，但能決定我怎麼走」、「打一針就掰了，也可以好好說再見，不會在沒有任何準備病痛中離開，我覺得這是每個人應該有的權利。」
台法混血名模Amanda S.在2018年3月公開表示，自己爸爸癌症復發，已經在瑞士接受安樂死辭世，雖然一開始她難以接受，但詳細了解後，她反而替爸爸舉辦派對，還安排父女倆最後的旅行，雖然很想念爸爸，但一想到不用再受到病痛所苦，反而替爸爸感到開心。
擁有家庭孩子，幸福美滿的女星徐若瑄，也因台法混血名模Amanda S.故事有感而發，在臉書上透露已經向家人表明意願，如果未來罹患絕症，「請『絕對』要送我去瑞士『安樂死』」並以美麗、平靜的姿態，好好與愛人道別，強調自己不願再讓肉體飽受折磨，也不願再給身邊愛她的人各種負擔。
資深男星蔡振南，也有感傅達仁安樂死的事件，2017年曾在公開活動上提到，「人活得要有尊嚴，就支持安樂死」、「沒情死一個，有情死一家（台語）。」他表示，自己曾經歷過家人長期臥病在床，結果不僅生病的人累，就連照顧的人也累，因此他決定如果未來生重病的話，一切低調簡單就好，「如果未來生重病，我不接受朋友探訪，也不用什麼告別式，就把我骨灰灑在新店溪就好。」
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