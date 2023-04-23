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朱銘久病厭世疑輕生？5台灣名人支持「安樂死」：每人應有的權利

▲台灣國寶級雕刻大師朱銘，23日疑似久病纏身厭世，在家中輕生，也讓「安樂死」話題再掀討論，也獲得不少演藝名人支持。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
▲台灣國寶級雕刻大師朱銘，23日疑似久病纏身厭世，在家中輕生，也讓「安樂死」話題再掀討論，也獲得不少演藝名人支持。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）

記者詹鎰睿/綜合報導

台灣國寶級雕刻大師朱銘，今（23）日被人發現在家中逝世，疑似久病纏身而厭世輕生，享壽85歲。消息曝光後，也再度讓台灣社會掀起「安樂死」的議題。對此《NOWnews今日新聞》也特別整理提倡支持安樂死的知名藝人，紛紛期盼台灣有天能盡早通過法律。

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前資深主播傅達仁，因晚年罹患胰臟癌末期，飽受身體痛苦，2016年就開始在台灣積極推動「安樂死」法案，並呼籲政府盡速通過，願以自身當台灣合法安樂死首例，無奈結局未果，最終傅達仁在家人的陪同下遠赴瑞士，並耗資300萬元，於2018年6月7日在當地合法安樂死，享壽85歲，也成為現今台灣社會最為關注的議題。

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▲傅達仁因晚年罹癌，飽受身體病痛，積極在台灣推動安樂死法案，最終仍選擇在瑞士完成最後旅程。（圖／NOWnews資料照）
女星蔡淑臻從模特兒跨足戲劇圈，多次入圍金鐘獎提名，也曾因劇情需求，在片場看過真正的大體，對於生死議題，她則坦言不會因此感到恐懼，反而更盼望台灣盡快通過安樂死，更認為這是每個人應有的權利，「我希望我過得是有品質的人生，我不能決定我怎麼來，但能決定我怎麼走」、「打一針就掰了，也可以好好說再見，不會在沒有任何準備病痛中離開，我覺得這是每個人應該有的權利。」

台法混血名模Amanda S.在2018年3月公開表示，自己爸爸癌症復發，已經在瑞士接受安樂死辭世，雖然一開始她難以接受，但詳細了解後，她反而替爸爸舉辦派對，還安排父女倆最後的旅行，雖然很想念爸爸，但一想到不用再受到病痛所苦，反而替爸爸感到開心。

▲蔡淑臻為戲勇敢躺大體檯。（圖／七十六号原子）
▲蔡淑臻大談生死議題，認為安樂死是每個人應有的權利。（圖／七十六號原子提供）
擁有家庭孩子，幸福美滿的女星徐若瑄，也因台法混血名模Amanda S.故事有感而發，在臉書上透露已經向家人表明意願，如果未來罹患絕症，「請『絕對』要送我去瑞士『安樂死』」並以美麗、平靜的姿態，好好與愛人道別，強調自己不願再讓肉體飽受折磨，也不願再給身邊愛她的人各種負擔。

資深男星蔡振南，也有感傅達仁安樂死的事件，2017年曾在公開活動上提到，「人活得要有尊嚴，就支持安樂死」、「沒情死一個，有情死一家（台語）。」他表示，自己曾經歷過家人長期臥病在床，結果不僅生病的人累，就連照顧的人也累，因此他決定如果未來生重病的話，一切低調簡單就好，「如果未來生重病，我不接受朋友探訪，也不用什麼告別式，就把我骨灰灑在新店溪就好。」

▲朱銘小檔案
▲朱銘生平小檔案。（圖／NOWnews製作）
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