房市／從領兵到掌店！「輔導長」轉信義房仲　開展第二人生

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除了從軍，財經法律系背景的范阮鳴很早就想好要往房地產業走，所以在大學時就考取不動產經紀人執照，但產業範圍廣泛，包括地政公務員、代書、仲介皆是，如何選擇？范阮鳴便在決定要退伍後，開始蒐集相關就業資訊。
偶然搜尋到「信任帶來新幸福」一書，閱讀後對同為法律人的創辦人周先生的創業源起深感認同，就此決定投身信義房屋，在公司良好的師徒制與手心向下的風氣下，一路從接受學長姊指導的專員成為帶領團隊的店長，在工作中茁壯，也找回與家庭的平衡，並且買到人生第一間房子在信義成家立業。
跨入房仲產業等同從頭開始是很巨大的挑戰，范阮鳴笑稱，一開始頭腦就像重開機一樣，因為過去軍中講求服從一個口令一個動作，而業務工作常常需要靈活思考，很容易跟不上步調。還好信義房屋的培訓制度完善，有師徒制與學長姊帶著向前，幫助他走出困境。
入行之後范阮鳴體會到房仲需要站在客戶的立場、傾聽並同理客戶需求才能讓案件圓滿，和同仁之間需要團隊合作方能順暢推動案件、達成目標；而過往在部隊裡，輔導長工作是觀察、了解部隊弟兄的狀況、協助排除問題，當時訓練出觀察、傾聽與換位思考能力，加上都一樣講求「團隊合作」，從軍經歷成為范阮鳴的絕佳助力。
房仲業務符合心中退伍後工作的期待嗎?范阮鳴表示，仲介是一個很靈活的工作，能夠協助別人解決問題、完成夢想，不僅和自己的個性很合拍，也很有成就感；加上所在的信義房屋不僅包含培訓、人事等制度完善，休假、互補代理等機制正常，讓工作與生活能兼顧；且公司也在進行數位化，一直在前進。
退伍後每兩年回營教召和同僚交流就能發現，在這份工作上不論自己還是公司一直都有在進步，整體來說比在部隊時候好很多。范阮鳴也建議有退伍規劃的弟兄，找工作要選擇營運穩定、制度健全的公司，才能讓自己離開部隊後不只能養家活口，更能持續保有競爭力。