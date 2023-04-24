林志玲罕見放閃！爬山「偷拍AKIRA好身材」 網友：療癒的畫面
「台灣女兒」林志玲與小7歲老公AKIRA（黑澤良平）結婚3年多，去年元旦前在日本產下混血男娃，婚後台日兩地跑，前陣子為了照顧女方雙親，夫妻倆搬回台灣住。林志玲昨（23日）在粉專上傳一張和AKIRA爬山的「愛妻視角」照片，放閃不著痕跡，短時間吸引破萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，林志玲與AKIRA在一處森林踏青，她隨手偷拍走在前方的另一半，僅穿內衣的AKIRA露出健壯雙臂線條，即便遠遠拍攝，184公分身高仍相當顯眼，配文寫下：「Happy Sunday！帶著芬多精迎接新的一週！have a great week everyone.」
林志玲、AKIRA約會照一發布，網友紛紛留言：「那個背影是姐夫嗎」、「姐夫背影真修長」、「幸福的一對」、「療癒的畫面」、「姐姐全家一切安好！期待姐姐出現，再分享愛與正能量」！
AKIRA日前出席實境節目《神秘五金行》記者會，透露到台南錄影的2週，每晚都會和老婆、兒子報備，被問及是否願意定居台灣？他表示還沒特別決定，傾向順其自然，「看哪有工作就去，在日本還有表演」，也補充說台灣媒體生態自由，很享受這樣的環境，至於林志玲有無機會加入實境秀？AKIRA認為老婆目前樂於照顧小孩，「但她本身很喜歡傳達正能量，所以未來很難說。」