好市多即食鮑魚「比半價還便宜」！他只拿2包後悔 再回頭已秒殺
美式賣場好市多（Costco）偶有比半價還低的隱藏促銷優惠，一名會員分享在賣場驚見即食鮑魚料理包殺到4.1折，他先拿了2盒放入購物車，未料3分鐘後回頭想再多拿，「即使是只有2天的即期品，還是秒殺搶光！後悔只拿兩盒！」他也分享簡單料理，直呼「搭配普通炸醬麵都變得高級起來了」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」社團貼文，表示他到桃園南崁店購物，驚見一款磯煮鮑魚，「上午第一個發現的人，3分鐘後回頭想再多拿，即使是只有2天的即期品，還是秒殺搶光！後悔只拿兩盒！」該款即食鮑魚原價479元，特價只要197元。
原PO分享食用心得：「開封薑蒜鰹魚醬油甘醇香氣撲鼻滿室甘露香久久不散...」，大讚鮑魚肉質鮮香沒有腥味，「和炸醬麵一起吃都變得高級起來了」，還說已經保留剩餘的醬汁，打算拌麵再回味一次。
貼文一出引發討論，有會員附和說：「哇靠！這個真的便宜」、「哇好便宜，這個好好吃很下酒」、「價錢決定CP值」、「這價格非常可以啊」、「沒遇過，真是期待」。
但也有不少吃過的會員留言滅火：「很小的一顆」、「小小一顆，比蜆大一點，吃起來比醃漬的蜆還難吃，不推。」、「好佩服你能吃下去。之前買過，吃了一口整包就丟掉了」。