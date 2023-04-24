士林夜市雞排年年漲！他笑排隊是盤子 價格曝光眾驚：好便宜
這些年士林夜市給人的刻板印象都是價格貴，愛坑觀光客！一名網友指士林夜市雞排每年都漲，「今天看變95了，結果還一堆盤子排隊」，未料貼文一出，多數網友卻不指謫士林夜市雞排貴，一見價格還在百元內，紛紛留言說「好便宜」、「95算不貴了」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發問「士林夜市雞排95」，寫到士林夜市雞排每年都漲價，「今天看變95了，結果還一堆盤子排隊，是不是準備破百了？雞排賣95是不是已經正常價了？」貼文一出引發討論。
多數網友認為一片95元價格不離譜，留言說「95算不貴了好嗎？一般店面的雞排價格更貴」、「外送平台上一片150都有人買」、「不是有120的了嗎？95好便宜」、「我這裡195」、「我最後買好像是2020年，70還80的樣子」、「雞排飯都105了。」
也有網友認為，「要看重量是幾兩、幾oz、幾g，有價差」、「雞肉成本本來就有差，40塊的雞排也有啊」、「超過70就很少吃了，也好……比較健康（心虛）」、「我也是超過70（元）開始幾年吃一次」、「好幾年沒吃（雞排）了。」
自本月1日起，先是有來自高雄的排隊名店「天使雞排」宣布，「雞排調漲10元、雞米花調漲5元」，調漲後一片雞排來到100元，令粉絲驚呼：「一片100類，見證歷史！」接著在上周一（4月17日），「派克脆皮雞排」也宣布漲價，共有4款品項價格上調，其中雞排一片來到85元。當時派克雞排創始老闆李先生當時接受《NOWnews今日新聞》訪問坦承，雞排已經不再是庶民小吃。