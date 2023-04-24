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拍照打卡送肉盤！石研室「幾人送幾份」100克肉肉　築間1招免費吃

▲石研室歡慶母親節，「幾人送幾份」100克肉肉。而築間中壢一號社宅店慶開幕，免費送肉品海鮮「9選1」電子優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）
▲石研室歡慶母親節，「幾人送幾份」100克肉肉。而築間中壢一號社宅店慶開幕，免費送肉品海鮮「9選1」電子優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

疫情趨緩，不少餐飲業者趁機搶攻母親節商機，擴大優惠寵客。主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，號召帶媽媽一起圍爐，推出全員入鏡拍照打卡送肉盤活動，「幾人送幾份」100克肉肉，2人招待200克、4人招待400克，以此類推，實在有夠大方。而築間「中壢一號社宅店」歡慶開幕，完成官方粉絲頁指定貼文，可以免費獲贈肉品/海鮮「9選1」電子優惠券。

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全台擁有5家門市的「石研室」，打造熟悉的台味石頭火鍋，店內提供多達12種湯底，包括台式涮涮鍋、六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、醬爆黃金蒜蝦鍋都很受歡迎。4/24～5/14歡慶母親節祭出回饋活動，只要帶媽媽到全台石研室門市一起圍爐用餐，全員入鏡拍照、並於社群平台上傳打卡就送肉盤。

▲「石研室」七週年優惠活動，名字中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音，對中1字享全桌8折，對中2字享全桌5折！憑身分證、健保卡等有效證件都給過，爽吃到4月底。（圖／翻攝自石研室FB）
▲「石研室」母親節寵客不手軟，帶媽媽一起圍爐拍照打卡，「幾人送幾份」100克肉肉。（圖／翻攝自石研室FB）
完成指定活動條件後，同行用餐人數有幾位，每人都能招待100克牛五花、或100克梅花豬肉盤，相當於「幾人送幾份」100克肉肉，2人招待200克、4人招待400克，以此類推，實在太划算。

另外，築間幸福鍋物全新「中壢一號社宅店」位於中山東路四段，即日起至5/5歡慶開幕，只要完成官方粉絲頁指定貼文，可以免費獲贈肉品/海鮮「9選1」電子優惠券，幫大家加菜。

▲築間熱賣霜降牛肉鍋、松阪豬肉鍋也持續熱賣，冬季獨家「老佛爺御膳湯底」香氣濃郁，不但有雞湯的精華，還有昆布的清甜，繼暖身又開胃，絕對適合氣溫驟降的天氣享用！（圖／記者汪睿琦攝）
▲築間「中壢一號社宅店」歡慶開幕，也有加菜活動回饋饕客。（圖／記者汪睿琦攝）

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