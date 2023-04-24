拍照打卡送肉盤！石研室「幾人送幾份」100克肉肉 築間1招免費吃
疫情趨緩，不少餐飲業者趁機搶攻母親節商機，擴大優惠寵客。主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，號召帶媽媽一起圍爐，推出全員入鏡拍照打卡送肉盤活動，「幾人送幾份」100克肉肉，2人招待200克、4人招待400克，以此類推，實在有夠大方。而築間「中壢一號社宅店」歡慶開幕，完成官方粉絲頁指定貼文，可以免費獲贈肉品/海鮮「9選1」電子優惠券。
記者蕭涵云/綜合報導
全台擁有5家門市的「石研室」，打造熟悉的台味石頭火鍋，店內提供多達12種湯底，包括台式涮涮鍋、六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、醬爆黃金蒜蝦鍋都很受歡迎。4/24～5/14歡慶母親節祭出回饋活動，只要帶媽媽到全台石研室門市一起圍爐用餐，全員入鏡拍照、並於社群平台上傳打卡就送肉盤。
完成指定活動條件後，同行用餐人數有幾位，每人都能招待100克牛五花、或100克梅花豬肉盤，相當於「幾人送幾份」100克肉肉，2人招待200克、4人招待400克，以此類推，實在太划算。
另外，築間幸福鍋物全新「中壢一號社宅店」位於中山東路四段，即日起至5/5歡慶開幕，只要完成官方粉絲頁指定貼文，可以免費獲贈肉品/海鮮「9選1」電子優惠券，幫大家加菜。